Буковинець Максим Мельничук здобув срібло у Білорусі (фото)

Минулого тижня у місті Брест (Білорусь) проходив міжнародний турнір з настільного тенісу. У цьому престижному турнірі щороку беруть участь спортсмени з України, Росії, Польщі, Литви, Білорусі, Молдови, Туркменістану та інших країн світу.
Добре виступив у цих змаганнях семикласник Чернівецької гімназії № 3 Максим Мельничук. Він зумів перемогти іменитих суперників з різних країн світу. У тому числі виграв у чемпіона Білорусі серед міні кадетів.
Але у фіналі нашому земляку трохи не пощастило: і він поступився своєму ровеснику з м. Луцька (Україна) Денисові Панчуку, який став чемпіоном.
Срібну медаль одержав Максим Мельничук. Бронзу виборов білоруський спортсмен Кунашко