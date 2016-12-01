На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

Підприємствами області у листопаді п.р. використано 53,3 млн.м3 газу природного, газойлів (палива дизельного) – 3,3 тис.т, вугілля кам’яного – 2,2 тис.т, бензину моторного – 0,6 тис.т. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
У порівнянні з листопадом 2015р. зменшились обсяги газойлів (палива дизельного) – на 10,6%, вугілля кам’яного – на 6,9% та бензину моторного – на 1,6%. Разом з тим, збільшились обсяги споживання газу природного в 1,8 раза.
Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 2,8 тис.т та газойлів (палива дизельного) – 3,7 тис.т.
На 1 грудня п.р. залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників становили: мазутів топкових важких – 60,4 тис.т, вугілля кам’яного – 9,2 тис.т, бензину моторного – 2,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,2 тис.т.