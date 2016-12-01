На Буковині землевпорядника-хабарника позбавили посади та оштрафували

Сторожинецький районний суд визнав винним землевпорядника Новобросковецької сільської ради у скоєнні корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначив покарання у вигляді штрафу, розміром 17000 грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки - інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Доведено, що державний службовець, використовуючи службове становище, бажаючи незаконно збагатитись, отримав від приватної особи 11 600 грн. неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів та прийняття позитивного рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки.