Пацієнту «Біотеху» військовому Сергію потрібна наша допомога

Перший етап лікування завершено! Днями черговий пацієнт проекту «Біотех-реабілітація поранених» Сергій рушає додому. Протягом першого етапу лікарі клініки ilaya виконали цілий ряд стабілізуючих та підготовчих операцій: подолали потужну кісткову інфекцію, видалили величезний шматок змертвілої кістки, підготували так зване реципієнтне ложе — вивели рештки кістки у правильне положення для подальшої імплантації кісткового матриксу та застосування клітинних матеріалів. Насьогодні стегно Сергія закуте у жорстку кокситну пов’язку, а місце кісткового дефекту заповнили спеціальним медичним цементом.
Надалі тканини ноги мусять перепочити, а сам Сергій — зібратися із силами, аби продовжити подальше лікування. Наступні місяць-півтора чоловік проведе у колі родини — і свята зустріне з близькими, та і просто відпочине від лікарень.
Сергій отримав поранення під час оборони Дебальцева у лютому 2015-го. Близьким вибухом тяжко поранило ліве стегно. У державних шпиталях Сергій переніс п‘ять операцій, в потрощену кістку на всю довжину вставили велетенський ортопедичний штифт. Втім сам перелом так і не зрісся, більше того — у рану втрапила інфекція, і остеомієліт знищив значну частину кістки.
На момент вступу в проект кістковий дефект стегна Сергія складав більше дев‘яти сантиметрів, то ж нога вкоротилася і була абсолютно неопороздатною. Насьогодні альтернатива дуже проста — або ж повна масштабна ампутація ноги включно із стегновим суглобом, незграбний масивний протез і довічне тяжке каліцтво, або ж клітинні технології і відрощення нової кістки із власних тканин. Чи варто говорити, що за здоров’я Сергія ми боротимемось до останнього?
Та є тут і певні складнощі. За лікування Сергія волонтери «People’s Project»
вже сплатили понад двісті тисяч коштом народних пожертв, значною мірою допомогли громади українців Іспанії. Та повністю рахунки поки не сплачено — не вистачає ще понад триста тисяч гривень.
Допомогти Сергієві може кожен із вас — кожна гривня пожертв неабияк збільшує шанси чоловіка на повне одужання. Держава таке лікування поки не фінансує, тому стан справ прямо залежить саме від нашої допомоги. Невже ж ми полишимо чоловіка, який віддав здоров’я за нашу із вами безпеку, в біді?