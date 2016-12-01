Про вбивство російського посла у Туреччині

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Невеличка преамбула! Учора на своїй сторінці у Facebook я провів деякі аналогії з історії замахів на дипломатів у світі, які були здійснені, як помста на політику влади тієї чи іншої держави. Російський адмін Facebook успішно видалив мій допис, а екаунт заблокував. Однак думку правди не спинити. Її підтримав відомий американський журналіст із New York Daily News Герш Кунцман.
Герш Кунцман написав на сторінках New York Daily News, що вбитий російський посол Андрій Карлов є "уособленням військових злочинів Володимира Путіна, кровожeрливого диктатора в усьому світі і репресій всередині власної країни".
Російського посла автор називає також уособленням «застосування бетонобійних бомб з метою вбивства дітей» в Сирії. Кунцман підкреслив, що його здивувало лише те, що це вбивство не відбулося раніше.
«І правосуддя здійснилося», - зазначив автор Daily News. Він також згадує вбивство німецького дипломата Ернста фон Рата в 1938 році. У Парижі на робочому місці він був застрелений єврейським студентом Гершелем Гріншпаном, що стало причиною для «Кришталевої ночі».
На думку Кунцмана, Рат, як і Карлов, не є невинними жертвами, оскільки Карлов представляв антилюдяну політику Володимира Путіна, а Рат - політику Адольфа Гітлера.
Ой, що тут почалось! МЗС Росії, прес-служба Володимира Путіна почали вимагнати від Герша Кунцмана публічних вибачень і написання спростувань... Але не тут то було! Герш Кунцман не те що не захотів вибачитись за написане, а ще й підкинув хмизу у вогонь і до вже згаданих злочинів Путіна в Сирії дорахував злочини Кремля також і в Україні: вбивства на окупованому Донбасі, збитий авіалайнер МН17 і утиски на незаконно окупованому Криму.
А далі - більше! На підтримку моєї позиції та позиції Герша Кунцмана встала й ізраїльська преса. Так видання Israel Hayom пише, що з сунітської точки зору російський посол в Анкарі був легітимною мішенню, і немає нічого дивного в його вбивстві.
Автор публікації пише, що відповідно до мусульманського сунітського права, будь-який нападник на членів умми повинен бути убитий, причому обов'язок вбити його лягає на кожного мусульманина, і на це не потрібен дозвіл жодного лідера.
«І якщо це стосується навіть звичайних громадян, то стосується, звичайно, і представника російського уряду, яке сміє вбивати мусульман-сунітів», - пише публіцист.Усім дякую за підтримку,
з повагою
Ростислав Демчук