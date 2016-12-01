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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
22 грудня

Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
22 грудня

Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

15:29
21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

15:05
21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

15:04
21 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
21 грудня

Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

14:02
21 грудня

В активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомість

14:01
21 грудня

Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.
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Що, Де, Коли
26 грудня 2016 року о 17:00
в Літературному Целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться чергова зустріч дискусійної платформи Urban Cafe. Цього разу тема зустрічі - “Якими будуть зупинки громадського транспорту в Чернівцях?”.
Панелісти дискусії:
26 грудня о 19.00
в палаці «Академічний » БДМУ вул. Шиллера 11) відбудеться благодійний концерт «Maximum dance studio».
27 грудня о 10.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою: вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука.
27 грудня о 10.30
на базі Мигівського НВК Вижницького району (вул. Центральна, 84 с. Мигово) відбудеться відкриття басейну. На вищевказаний навчальний заклад виділено 1 мільйон 641 тисяча 700 гривень цільових коштів освітньої субвенції.
27 грудня о 11.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться брифінг заступника начальника Головного управління Наталії Іванівни МАЛОЇ на тему: «Особливості виплати пенсій за січень 2017 року».

27 грудня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція завідувача сектору Державної регуляторної служби у Чернівецькій області Ніни Порайко на тему: "Особливості регуляторної діяльності в Чернівецькій області за 2016 рік".
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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27 грудня о 12.00

Сьогодні, 12:11 / Коментарів: 0
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція завідувача сектору Державної регуляторної служби у Чернівецькій області Ніни Порайко на тему: "Особливості регуляторної діяльності в Чернівецькій області за 2016 рік".
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