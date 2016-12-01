Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

Звернення управління СБУ в Чернівецькій області до мешканців і гостей регіону напередодні Новорічних та Різдвяних свят!
Напередодні Новорічних і Різдвяних свят Управлінням СБУ в Чернівецькій області разом з іншими правоохоронними органами посилено захист об’єктів інфраструктури регіону та заходи безпеки в місцях масового перебування людей. Правоохоронці несуть службу в посиленому цілодобовому режимі, аби запобігти провокаціям і злочинам.
Управління СБ України в Чернівецькій області звертається до адміністрації підприємств, установ, закладів, а також до мешканців та гостей краю з проханням бути пильними. Просимо громадян одразу звертатися до СБУ в разі виявлення зброї, вибухових пристроїв або підозрілих предметів, надходження інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, про ознаки сепаратистської чи терористичної діяльності.
Повідомити відповідну інформацію можна цілодобово на телефон довіри управління СБУ в Чернівецькій області.(0372) 54-02-04
Нагадуємо, що при виявленні підозрілого предмета СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщувати, підіймати та інше).
Необхідно:В разі отримання інформації повідомляти:
- забезпечити ізоляцію місця його знаходження наявними підручними засобами;
- негайно повідомити чергову службу ГУ НП про виявлену знахідку, місце її розташування, час виявлення та особу, що виявила;
- оперативно і точно виконувати всі рекомендації спеціаліста – вибухотехніка.
- "гаряча лінія" Управління СБ України в Чернівецькій області (0372) 54-02-04
- оперативний черговий Управління ПП в м.Чернівцях 102
- оперативний черговий Управління ДСНС України у Чернівецькій області 101