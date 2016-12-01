Як освітні майстер-класи наближають придбання Кровомобіля

Школа рекламних технологій Advertising School спільно з благодійним фондом “Клуб Дивосвіт” почали проводити серію освітніх майстер-класів з метою збору коштів на Кровомобіль, який дозволить врятувати життя українським воїнам на передовій. Майстер-класи безкоштовні та відкриті для всіх бажаючих. По завершенню майстер-класів учасникам пропонується пожертвувати, за бажанням, будь-яку суму коштів для реалізації проекту “Кровомобіль“.
І знання, і добра справа – молодь активно долучається до благодійних майстер-класів
Перший благодійний майстер-клас відбувся 20 грудня в приміщенні HUB 4.0. Заняття провів SMM-експерт Карина Куцуруба на тему “SMM: тренди 2017 року”. Карина розповіла про те, що таке SMM (прим. social media marketing – маркетинг у соціальних мережах), які підсумки 2016 року в цій сфері та тенденції на майбутнє, а також надала багато рекомендацій з просування власного бренду та бренду компанії у соцмережах.
Кожен учасник майстер-класу, який пожертвув будь-яку суму коштів на проект “Кровомобіль“, отримав браслет від рекламної групи “Велс”.
Загалом, в рамках майстер-класу було зібрано 2000 грн. Всі зібрані кошти були перераховані на придбання Кровомобіля.
Попереду спільно з благодійним фондом нові благодійні майстер-класи, які дозволять наблизити придбання Кровомобіля – транспортного засобу, що доставляє донорську кров та її компоненти в зону АТО для надання невідкладної медичної догоспітальної допомоги тяжкопораненим бійцям.
Запрошуємо бажаючих на майстеркласи, де ви зможете не тільки отримати цікаву та корисну інформацію, а також зробити добру справу. Розклад заходів буде публікуватися на сайті Advertising School. Приходьте та підтримуйте проект “Кровомобіль“. Разом ми можемо врятувати більше життів українських воїнів, котрі потребують негайного переливання крові.