Росія починає ВІЙНУ

Авіаексперт Вадим Лукашевич прокоментував ситуацію з падінням військового Ту-154. На думку фахівця, версію теракту відмітати не варто, так як є досить багато факторів, що свідчать на користь саме цієї версії:- Зараз складно говорити, що саме сталося. Нас заспокоюють, кажуть, що це не теракт, а помилка пілотування або технічна несправність. При цьому наголошується, що уламки розсипані по площі в півтора кілометра. А це багато, тому що це може бути свідченням того, що літак почав руйнуватися ще в повітрі. Тобто він зруйнувався не до падіння. А якщо в повітрі - то це теракт. Тому що неможливо, щоб при помилці пілотування літак зруйнувався в повітрі. Це потрібно зірвати його, наприклад, в штопор, і це дуже складно було б зробити. А якщо це технічна несправність, то, все одно, не буває таких несправностей, які призводять до руйнування в повітрі.Якщо літак намагався зробити вимушену посадку і йшов дуже дотично до поверхні землі або води і почав руйнуватися вже при контакті з поверхнею, то тоді, так, така цифра в кілометр можлива. В такому випадку літак руйнувався б від впливу цієї поверхні в міру того, як його по ній волокли.Зараз нам говорять, що це могло бути зіткнення з птахом. З одного боку, це можливо, тому що у літака всі три двигуни і три повітрозабірники розташовані дуже купчасто в хвостовій частині. Тому якщо це дуже щільний заряд птахів, то такий розвиток подій можливий. Але в цьому випадку потрібно вивести з ладу не один двигун, а відразу декілька. Знову ж таки, через сім хвилин після зльоту літак вже набрав висоту в два-три кілометри. І якщо в цей момент у нього глохнуть двигуни від попадання птахів, то пілоти стовідсотково встигають повідомити про це на землю: про втрату двигуна, про спроби запустити їх. Але цього немає, а є тільки припущення про птахів. А в цьому випадку у пілотів маса часу для того, щоб повідомити про неполадки на борту. Нам нічого не говориться про те, що такі повідомлення пілотів були. Повідомляється тільки, що літак зник з радарів.Наш літак А-321, який підірвали над Сінаєм, вилітав з аеропорту Шарм-еш-Шейха. Там абсолютно дірява, нікчемна система безпеки, і підкласти бомбу було дуже просто. Нашого посла в Туреччині вбив співробітник турецької служби безпеки. Якщо з'ясується, що і тут був теракт ... Літак злітав з Чкаловська, військового аеропорту, і дозаправлялся в Сочі, чий аеропорт має максимальну ступінь захисту. Так що, де-юре, це військовий літак, борт міністерства оборони. І це говорить про те, що це не просто теракт, а бойова операція в війні проти нас, яку веде мусульманський світ.Такого розкладу нікому б не хотілося, тому версія теракту відкидається відразу. Але якщо згадати історію над Сінаєм, то всі вже сказали, що це теракт. Все про це говорило: і характер падіння уламків, і таке інше. А ми два тижні не могли цього визнати. Тому той факт, що ми відразу заперечуємо, на мій погляд, найбільш незручну для нас версію говорить про те, що у нас в Росії працює зворотний принцип: якщо ми говоримо про те, що чогось не буде, то це буде неодмінно.Як авіаційний фахівець я можу сказати, що на даний момент повинні розглядатися абсолютно будь-які версії аж до найабсурдніших, на кшталт впливу НЛО. Тому що слідство тільки на самому початку.Наприклад, зараз стало відомо, що стійки шасі знаходяться дуже далеко від основних уламків літака. Це говорить про те, що там було щось нетривіальне в процесі руйнування літака. Тому що носова стійка повинна знаходитися усередині фюзеляжу носової частини. А основні стійки - в гондолах на крилах.Чисто теоретично, літак міг спробувати сісти, випустивши стійки, але він летів над морем. Загалом, поки нічого не зрозуміло, можна тільки фантазувати.У нас вся проблема в тому, що за останні роки ми взагалі не в змозі нормально розслідувати авіаційні події. У нас вони всі носять емоційно-політичне забарвлення. Можна навести приклад, що розбився ТУ-154 Леха Качинського під Смоленськом - там взагалі одна політика. Можна навести ще приклад збитого над Донбасом Боїнга. Сюди ж можна додати Шарм-еш-Шейх, розслідування за яким до цих пір не закінчено. Тому нам було б добре в цих питаннях відсунути всі емоції, політичні симпатії та антипатії.Достовірні коментарі фахівців будуть доступні дуже нескоро. Як правило, вони взагалі не будуть повністю доступні, тому що члени комісії, які володіють всією інформацією, не дають ніяких коментарів. І тільки в кінці з'являється висновок комісії.Ці люди будуть працювати місяць-два-три. Поки їхня робота не буде закінчена, ми можемо задовольнятися лише офіційними версіями. У будь-якому випадку, ми все це дізнаємося, тому що уламки впали в море, недалеко від берега, на невеликій глибині. Але поки буде вестися розслідування, в паблік будуть з'являтися коментарі фахівців типу мене - це будуть люди, які мають знання та досвід