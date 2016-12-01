Росія починає ВІЙНУ

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
22 грудня

Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
22 грудня

Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

15:29
21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

15:05
21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

15:04
21 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
21 грудня

Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

14:02
21 грудня

В активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомість

14:01
21 грудня

Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.
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Що, Де, Коли
26 грудня 2016 року о 17:00
в Літературному Целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться чергова зустріч дискусійної платформи Urban Cafe. Цього разу тема зустрічі - “Якими будуть зупинки громадського транспорту в Чернівцях?”.
Панелісти дискусії:
26 грудня о 19.00
в палаці «Академічний » БДМУ вул. Шиллера 11) відбудеться благодійний концерт «Maximum dance studio».
27 грудня о 10.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою: вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука.
27 грудня о 10.30
на базі Мигівського НВК Вижницького району (вул. Центральна, 84 с. Мигово) відбудеться відкриття басейну. На вищевказаний навчальний заклад виділено 1 мільйон 641 тисяча 700 гривень цільових коштів освітньої субвенції.
27 грудня о 11.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться брифінг заступника начальника Головного управління Наталії Іванівни МАЛОЇ на тему: «Особливості виплати пенсій за січень 2017 року».

27 грудня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція завідувача сектору Державної регуляторної служби у Чернівецькій області Ніни Порайко на тему: "Особливості регуляторної діяльності в Чернівецькій області за 2016 рік".
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Росія починає ВІЙНУ

Вчора, 15:15 / Коментарів: 0
Росія починає ВІЙНУ
Авіаексперт Вадим Лукашевич прокоментував ситуацію з падінням військового Ту-154. На думку фахівця, версію теракту відмітати не варто, так як є досить багато факторів, що свідчать на користь саме цієї версії:

- Зараз складно говорити, що саме сталося. Нас заспокоюють, кажуть, що це не теракт, а помилка пілотування або технічна несправність. При цьому наголошується, що уламки розсипані по площі в півтора кілометра. А це багато, тому що це може бути свідченням того, що літак почав руйнуватися ще в повітрі. Тобто він зруйнувався не до падіння. А якщо в повітрі - то це теракт. Тому що неможливо, щоб при помилці пілотування літак зруйнувався в повітрі. Це потрібно зірвати його, наприклад, в штопор, і це дуже складно було б зробити. А якщо це технічна несправність, то, все одно, не буває таких несправностей, які призводять до руйнування в повітрі.
Якщо літак намагався зробити вимушену посадку і йшов дуже дотично до поверхні землі або води і почав руйнуватися вже при контакті з поверхнею, то тоді, так, така цифра в кілометр можлива. В такому випадку літак руйнувався б від впливу цієї поверхні в міру того, як його по ній волокли.
Зараз нам говорять, що це могло бути зіткнення з птахом. З одного боку, це можливо, тому що у літака всі три двигуни і три повітрозабірники розташовані дуже купчасто в хвостовій частині. Тому якщо це дуже щільний заряд птахів, то такий розвиток подій можливий. Але в цьому випадку потрібно вивести з ладу не один двигун, а відразу декілька. Знову ж таки, через сім хвилин після зльоту літак вже набрав висоту в два-три кілометри. І якщо в цей момент у нього глохнуть двигуни від попадання птахів, то пілоти стовідсотково встигають повідомити про це на землю: про втрату двигуна, про спроби запустити їх. Але цього немає, а є тільки припущення про птахів. А в цьому випадку у пілотів маса часу для того, щоб повідомити про неполадки на борту. Нам нічого не говориться про те, що такі повідомлення пілотів були. Повідомляється тільки, що літак зник з радарів.
Наш літак А-321, який підірвали над Сінаєм, вилітав з аеропорту Шарм-еш-Шейха. Там абсолютно дірява, нікчемна система безпеки, і підкласти бомбу було дуже просто. Нашого посла в Туреччині вбив співробітник турецької служби безпеки. Якщо з'ясується, що і тут був теракт ... Літак злітав з Чкаловська, військового аеропорту, і дозаправлялся в Сочі, чий аеропорт має максимальну ступінь захисту. Так що, де-юре, це військовий літак, борт міністерства оборони. І це говорить про те, що це не просто теракт, а бойова операція в війні проти нас, яку веде мусульманський світ.
Такого розкладу нікому б не хотілося, тому версія теракту відкидається відразу. Але якщо згадати історію над Сінаєм, то всі вже сказали, що це теракт. Все про це говорило: і характер падіння уламків, і таке інше. А ми два тижні не могли цього визнати. Тому той факт, що ми відразу заперечуємо, на мій погляд, найбільш незручну для нас версію говорить про те, що у нас в Росії працює зворотний принцип: якщо ми говоримо про те, що чогось не буде, то це буде неодмінно.
Як авіаційний фахівець я можу сказати, що на даний момент повинні розглядатися абсолютно будь-які версії аж до найабсурдніших, на кшталт впливу НЛО. Тому що слідство тільки на самому початку.
Наприклад, зараз стало відомо, що стійки шасі знаходяться дуже далеко від основних уламків літака. Це говорить про те, що там було щось нетривіальне в процесі руйнування літака. Тому що носова стійка повинна знаходитися усередині фюзеляжу носової частини. А основні стійки - в гондолах на крилах.
Чисто теоретично, літак міг спробувати сісти, випустивши стійки, але він летів над морем. Загалом, поки нічого не зрозуміло, можна тільки фантазувати.
У нас вся проблема в тому, що за останні роки ми взагалі не в змозі нормально розслідувати авіаційні події. У нас вони всі носять емоційно-політичне забарвлення. Можна навести приклад, що розбився ТУ-154 Леха Качинського під Смоленськом - там взагалі одна політика. Можна навести ще приклад збитого над Донбасом Боїнга. Сюди ж можна додати Шарм-еш-Шейх, розслідування за яким до цих пір не закінчено. Тому нам було б добре в цих питаннях відсунути всі емоції, політичні симпатії та антипатії.
Достовірні коментарі фахівців будуть доступні дуже нескоро. Як правило, вони взагалі не будуть повністю доступні, тому що члени комісії, які володіють всією інформацією, не дають ніяких коментарів. І тільки в кінці з'являється висновок комісії.
Ці люди будуть працювати місяць-два-три. Поки їхня робота не буде закінчена, ми можемо задовольнятися лише офіційними версіями. У будь-якому випадку, ми все це дізнаємося, тому що уламки впали в море, недалеко від берега, на невеликій глибині. Але поки буде вестися розслідування, в паблік будуть з'являтися коментарі фахівців типу мене - це будуть люди, які мають знання та досвід

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