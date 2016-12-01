Екс-директор Чернівецької «Калинки» Іван Ринжук досі лікується у Греції

Родичі Івана Ринжука з села Ржавинці Заставнівського району провідали його у лікарні Греції біля Святої гори Афон.
Іван знаходиться досі у важкому стані. Його ще не можна перевозити в Україну.
Найцікавіше у цій історії те, що він зовсім не пам’ятає, яким чином і коли випав з вікна готелю. Все пам’ятає, що було до, що було після падіння. А сам факт падіння, виходу на балкон і т. д. – не пам’ятає.
Нагадуємо: Іван Ринжук у першій декаді листопада поїхав на Афон. Там разом з кількома буковинськими політиками, громадськими діячами та бізнесменами святкували день народження митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія.
Коли делегація паломників, котрі з Онуфрієм ходили на Афон, виїхала звідти, залишилися ночувати в одному із містечок Греції. Поселилися в готелі у номерах третього поверху. Вночі сталося лихо. Іван Ринжук переплутав кімнатні двері, і замість кімнати вийшов на балкон. Там були низькі перила, і він їх переступив. Падаючи, ще вхопився за поручні, поки було сил, висів на руках. І все ж таки впав на бетон. Зламав ноги, ребра, таз, роздробив стопу. На щастя, хребет не пошкодив. Залишився живим.