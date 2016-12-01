Вбивство Шеремета: День 160-й

П'ять місяців після вбивства Шеремета: Результатів немає, слідство триваєНаціональна поліція отримала весь комплекс допомоги від міжнародних партнерів у справі про вбивство одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета.Про це "Українській правді" повідомив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко."Зараз ведуться активні оперативно-розшукові дії, окремо можу сказати, що Нацполіція отримала весь комплекс допомоги від міжнародних партнерів", - сказав він.Він також додав, що особисто допомагав в комунікації слідства, щоб провести допит з деякими колегами-журналістами, які добре знали Павла Шеремета."Головною новиною у справі стане новина про розкриття цього злочину. Слідство працює", - сказав він.Як відомо, вбивство Павла Шеремета сталося рівно 5 місяців тому 20 липня в центрі міста на перехресті вул. Франка та Богдана Хмельницького. В результаті підриву автомобіля Шеремет загинув.Україна звернулася по допомогу до ФБР, яка мала провести деякі експертизи. Про результати цих експертиз досі нічого невідомо.В рамках розслідування було опитано сотні людей, крім того, слідством були вилучені відео записи, які зафіксували людей, що підкладали вибухівку у машину. Фотороботи цих людей досі не оприлюднені, як і їхні дані. Також не оприлюднені імена замовників вбивства.Слідство зверталося до суду з проханням надати доступ до інформації щодо абонентів телекомунікаційних послуг. Однак останнє судове рішення по цій справі було винесено ще наприкінці вересня цього року.Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.Ще у липні Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.УП встановила, що у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета однією з версій, які розробляло слідство, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони.Оксана Коваленко, УП