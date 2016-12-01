Прорцтва афонських старців щодо України і Росії

1. Україна очікує важкий час, але воно триватиме недовго - з волі Божої, судилося створити могутню державу, порівнянне з Київською Руссю, бо дух святої Русі знаходиться в Києві, і його пробудили люди. 25 роки - був всього лише сон великого народу.2. Росія, незважаючи на свої прагнення відродитися новою імперією, зазнає краху. Її чекає ізоляція і самодержавство. Але російський імператор протримається на троні лише 2 роки і піде з ганьбою. Сама Росія продовжить своє існування, але вже без частини земель на півдні і сході. Більшість російських провінцій стануть вільними від опіки Москви і включатися в держава російське на правах незалежних територій.3. На Київський престол зійде князь, за часів якого почнеться відродження України, країна може навіть змінити назву. Крим після 3 років перебування під владою Москви остаточно повернеться в лоно України, але вже як земля кримських татар.4. Європа розділиться на два табори - Західний і Східний, але розпаду Євросоюзу не буде. В східне об'єднання увійдуть майже всі східнослов'янські країни: Польща, Чехія, Словаччина, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Україна, Угорщина, Румунія.5. Янукович помре в 2017 році, правитель Росії Володимир Путін переживе його. Білоруського імператора Олександра Лукашенко чекає насильницька смерть через 2 роки.