Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до буковинців: у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні, в жодному випадку не торкайтеся їх руками, а відразу повідомте про знахідку за номерами “101” або “102”.



Пам’ятайте, незважаючи на те, як довго боєприпаси знаходились у землі, вони можуть зберігати свою бойову здатність. Тому у разі їх виявлення дотримуйтесь правил безпеки.



Правильні дії дозволять зберегти ваше життя та здоров’я.

21 грудня в с. Вікно Заставнівського району на власній присадибній ділянці місцевим мешканцем було виявлено підозрілий предмет, ззовні схожий на вибухонебезпечний.На місце події було направлено працівників групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецький області. Фахівці оглянули підозрілий предмет та встановили, що знахідкою виявився артилерійський снаряд, калібру 76 мм, часів І Світової війни. Піротехніки вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет у встановленому порядку.Загалом з початку року на території Чернівецької області виявлено 186 застарілих боєприпасів.