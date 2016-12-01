На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

Вночі 24 грудня сталася пожежа у господарській будівлі в с. Спаська Сторожинецького району. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Оскільки в господарській будівлі зберігались дрова, вогонь швидко охопив все приміщення. Пожежу помітили сусіди та одразу викликали рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців з міста Чернівці та міста Сторожинець, а також місцеву пожежну команду с. Михальча, які ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття.



25 грудня виникла пожежа в літній кухні в с. Горбівці Глибоцького району. Ймовірно, причиною пожежі також стало коротке замкнення електромережі. Очевидці, помітили пожежу вже тоді, коли вогонь поширився на значну площу, та викликали вогнеборців. Рятувальники з смт Глибока та місцева пожежна команда с. Тереблече ліквідували пожежу, запобігши поширенню та врятувавши від вогню поруч розташований житловий будинок. У результаті пожежі знищено будівлю літньої кухні, в якій виникло загорання.



Окрім цього, протягом вихідних вогнеборці ліквідували пожежі в господарській будівлі в смт Кельменці, в літній кухні в смт Глибока та загорання легкового автомобіля в Чернівцях на вул. Стрийській, врятувавши від вогню 4 будівлі - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

