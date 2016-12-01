“Стріляйте в росіян, поки не закінчаться набої”

Так в ефірі Шустер Live сказав перший президент України. Леонід Кравчук. “Мені не потрібні росіяни у статусі братів…. Мені вже 82 роки. Бачився із Брежнєвим, Черненком, Горбачовим, Єльциним… Вони всі однакові. Вони всі проти української незалежності. А російський народ завжди підтримує своїх лідерів, якщо вони виступатимуть проти України. Сьогодні 86% підтримують Путіна. Балачки про братів і сестер треба відкинути. Мені не потрібні брати, які приходять у мою хату мене бити. Якщо прийдуть до моєї оселі, стрілятиму доки, поки будуть набої. І кожен так повинен стояти”, – заявив Леонід Кравчук.