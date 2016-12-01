Бойовий підрозділ снайперів отримав теплоприціл від «People’s Project»

Максим Рябоконь додав 8 нових світлин — підтримує Центр волонтерів "People's Project".

23 листопад ·

ау ау ау, я тебя все равно найду...

В волонтерской среде каждая единица переданного оборудования имеет свою уникальную историю. Данный прицел с пылу с жару, производства 21.11.2016 года. И история у него тоже отличная — уже с первых дней.

В одном из самых кошмарных уголков страны, где сепары пока ещё позволяют себе наглеть, служил один наш боец. Хороший такой, с репутацией отличного стрелка, настоящий sharp-shooter. Пусть даже его винтовка была крайне неказиста,он прекрасно выполнял боевые задачи наравне с братьями самых серьёзных снайперских калибров. В один из дней произошло неприятное: наш парень так досадил врагу, что его накрыли плотным огнём. Пуля сепара попала прямо в прицел, к тому же, рикошетом ранила самого бойца.

К счастью, парню повезло — основной удар принял на себя именно прицел. Тем не менее, временно вывели из строя и хорошего стрелка, и оптику.

Мы пообщались с прекрасным обычным Человеком, и пришли к взаимопониманию. Прекрасный прицел уже уехал к ребятам — будет сидеть на хорошем калибре, и поможет сделать ещё немало хороших дел. А раненный боец обязательно выздоровеет, и продолжит свое доброе дело. Уже с новой мощной винтовкой, с новым хорошим прицелом — это мы гарантируем)

Сепары выли, теперь будут визжать … Эта «гляделка", а в народе тепловизионный прицел Archer с 75-й линзой, встанет на .50 калибр, и сделает клац-клац, щёлк-щёлк, или просто выключит свет ещё не одной сепарской твари!

Друзья, берите пример и помогайте волонтерЭнерго ой Центр волонтерів "People's Project"!

Бачите снайпера? Звісно ж, бачите — адже він поки що й не ховається. І не просто снайпер, а прекрасний стрілець з чудовою гвинтівкою, до того ж, оснащеною модерновим тепловізійним прицілом. Так-так — це саме той теплоприціл, про який ми писали лише нещодавно.Приводом для передачі прицілу послугувала трішки сумна і драматична історія — під час напруженого бою вороги поранили молодого хлопчину, одного зі снайперів підрозділу спецпризначення, який тримає оборону під Авдіївкою. Життя врятувала саме гвинтівка — ворожа куля влучила у приціл, розкришила кріплення і, зрештою, таки поцілила хлопця.Хай поранений, та все ж живий — ми поспілкувалися із бійцем, і пообіцяли, що коли він одужає і повернеться на передову, то служитиме вже із новим та хорошим спорядженням. А щоб хлопці не відчували нестачу бойової одиниці, ми тут же придбали та передали снайперам новісінький теплоприціл Archer TSA-9 вартістю у чверть мільйона гривень. Докладніше про цю ситуацію написав керівник «People’s Project» Максим Рябоконь:І от вдячні хлопці надіслали нам слова подяки і кілька фото просто з передової. Поки що цей теплоприціл прилаштовано та пристріляно до однієї із найкращих гвинтівок підрозділу – TS.M під потужний патрон Lapua Magnum .338. Втім, за потреби приціл можна поставити на будь-який снайперський інструмент до .50 калібру включно. Певні, хлопці, які виходять на бойові завдання із цим прицілом, вже відкрили рахунок і продовжують успішно захищати батьківщину від окупанта.Самі снайпери кажуть — приціл надзвичайно зручний, чи не найкраще, із чим доводилось працювати. Автоматичні режими прицілювання перемикаються буквально порухом пальця, а в бойових умовах для снайпера ці секунди безцінні. На дистанції до двох кілометрів ворог не має жодного шансу — кілька заздалегідь встановлених програм, які обчислюють поправки на боєприпас, враховують погодні та інші умови, можна змінити за лічену мить.Що ж, ці новини нас щиро тішать. З самого початку, з перших днів напруженої роботи на фронті, на усю цю групу із майже трьох десятків снайперів був лише один прилад нічного бачення. А от із тепловізорами не пощастило узагалі. Тепер же, завдяки народним пожертвам у рамках проекту «Оперативне реагування» та організаційним зусиллям «People’s Project» , хлопці мають уже три тепловізійних приціли Pulsar Apex XD75, кілька звичайних хороших оптичних прицілів, та ще й новенький Archer TSA-9.Певні, ви чудово розумієте, наскільки комфортно і зручно снайперові працювати саме із тепловізійним прицілом. Цей чудернацький прилад чітко покаже будь-якого ворога, де і як би той не намагався сховатись. Кажуть, що тепловізор можна обдурити хіба термоковдрою. Та тільки уявіть, якби до наших позицій намагався б підкрастись диверсант, замотаний у блискучу та шурхотливу фольгу – та над таким дурнем реготала б уся передова!Втім, проект «Оперативне реагування», в рамках якого ми і купуємо подібне спорядження для підрозділів на передовій, далекий від завершення. Адже перелік потреб постійно доповнюється — і межі досконалості у оснащенні Армії просто немає. Кожна гривня ваших пожертв одразу ж втрапляє у фінансові звіти, а трохи згодом конвертується у необхідне спорядження і вирушає на фронт. Пожертви у рамках проекту — чудовий спосіб підтримати розвиток Армії та очевидним чином долучитися до оборони нашої батьківщини.