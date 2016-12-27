Що, Де, Коли

в школі №27 (вул.С.Воробкевича) відбудеться вручення шести школам міста комп"ютерів.

в приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука з актуальних питань життєдіяльності області.



в 202 кабінеті - щотиженвий брифінг міського голови Олексія Каспрука.

в Літературному Целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться чергова зустріч дискусійної платформи Urban Cafe. Цього разу тема зустрічі - “Якими будуть зупинки громадського транспорту в Чернівцях?”.

Панелісти дискусії:

в палаці «Академічний » БДМУ вул. Шиллера 11) відбудеться благодійний концерт «Maximum dance studio».

у приміщенні товариства «Знання» за адресою: вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука.

на базі Мигівського НВК Вижницького району (вул. Центральна, 84 с. Мигово) відбудеться відкриття басейну. На вищевказаний навчальний заклад виділено 1 мільйон 641 тисяча 700 гривень цільових коштів освітньої субвенції.