Теми тижня ТВА. Субота, 24.12.2016





Субота, 24.12.2016:

- Що насправді коїться із "ПриватБанком" - це вимушений крок урядовців чи звичайне рейдерство?

- Фінансисти облдержадміністрації порахували, що на потреби Буковини наступного року необхідно майже 4 мільярди гривень.

- На утримання понад півсотні працівників апарату Чернівецької облради наступного року планують витратити майже 6 мільйонів гривень.

- 80 хворих на 60 місць. У розпал епідемії грипу в обласній лікарні скоротили кількість ліжок.

- Обранці, які переважно їздять на дорогих авто, питанням громадського транспорту у Чернівцях не надто переймаються.

- Квартирне питання у Чернівцях розділило учасників АТО на два табори.

- Учасники АТО та їхні родини й далі б'ють горщики: чия програма правильна та в якому порядку видавати компенсації на житло бійцям.

- У селі Веренчанка, на Заставнівщині, практично без даху над головою залишилась 90-літня бабця.

- Чернівчанин порушив правила дорожнього руху, відмовився пройти алкотест, не пред’явив водійського посвідчення та втікав від патрульних, запевняють у поліції.

- Двом буковинським слабочуючим дівчаткам лікар-благодійник подарував слухові апарати, вартістю майже сто тисяч гривень.