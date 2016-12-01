Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
Ігор БУРКУТ, політолог:
АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.
в Літературному Целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться чергова зустріч дискусійної платформи Urban Cafe. Цього разу тема зустрічі - “Якими будуть зупинки громадського транспорту в Чернівцях?”. Панелісти дискусії:
на базі Мигівського НВК Вижницького району (вул. Центральна, 84 с. Мигово) відбудеться відкриття басейну.На вищевказаний навчальний заклад виділено 1 мільйон 641 тисяча 700 гривень цільових коштів освітньої субвенції.
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудетьсябрифінг заступника начальника Головного управління Наталії Іванівни МАЛОЇ на тему: «Особливості виплати пенсій за січень 2017 року».
ЗМІ порахували: Корпоратив ДФС Києва обійшовся у щонайменше 1 млн
Сьогодні, 11:18 / Коментарів: 0
ЗМІ оцінюють вартість новорічного корпоративу для близько 1 тисячі співробітників Державної фіскальної служби міста Київа у щонайменше 1 000 000 гривень.
Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" підрахувала орієнтовну вартість святкування фіскалів. У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу "Виставка досягнень народного господарства" (ВДНГ), вхід до якого дозволяли згідно списків. Оренда такого павільйону коштує близько 50 тисяч гривень на добу, ще 25 тисяч гривень - додаткові арендні кошти за час, необхідний для декору приміщення. Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D шоу "Вартові мрій". Вартість квитків на такий захід від 200 до 2000 гривень за відвідувача у новорічний сезон, та 200-1000 гривень з 6 січня. Для розрахунку використовувалась середня вартість квитка у півтисячі гривень. Розважав фіскалів народний артист України Олександр Пономарьов. Виступ Пономарьова на корпоративному заході учасники шоу-ринку оцінюють приблизно у 6-7тисяч доларів. Харчування проводили силами кейтерингу. Мінімальне замовлення такого обслуговування від 150 грн на одну людину. Відтак частування коштувало щонайменше 150 тисяч гривень. Загальна вартість заходу сягає близько одного мільйона гривень, пише видання. Подібну цифру підтвердили програмі і джерела у ДФС. За словами співробітника служби, біля 10% вартості заходу покрили відвідувачі, решту - профспілкові органи ДФС.