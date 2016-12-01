ЗМІ порахували: Корпоратив ДФС Києва обійшовся у щонайменше 1 млн

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
22 грудня

Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
22 грудня

Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

15:29
21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

15:05
21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

15:04
21 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
21 грудня

Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

14:02
21 грудня

В активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомість

14:01
21 грудня

Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

14:00
21 грудня

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

14:00
21 грудня

Оновлено Державний реєстр РРО

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.
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Що, Де, Коли
26 грудня о 11.00
в школі №27 (вул.С.Воробкевича) відбудеться вручення шести школам міста комп"ютерів.
26 грудня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука з актуальних питань життєдіяльності області.
26 грудня о 15.00
в 202 кабінеті - щотиженвий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
26 грудня 2016 року о 17:00
в Літературному Целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться чергова зустріч дискусійної платформи Urban Cafe. Цього разу тема зустрічі - “Якими будуть зупинки громадського транспорту в Чернівцях?”.
Панелісти дискусії:
26 грудня о 19.00
в палаці «Академічний » БДМУ вул. Шиллера 11) відбудеться благодійний концерт «Maximum dance studio».
27 грудня о 10.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою: вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука.
27 грудня о 10.30
на базі Мигівського НВК Вижницького району (вул. Центральна, 84 с. Мигово) відбудеться відкриття басейну. На вищевказаний навчальний заклад виділено 1 мільйон 641 тисяча 700 гривень цільових коштів освітньої субвенції.
27 грудня о 11.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться брифінг заступника начальника Головного управління Наталії Іванівни МАЛОЇ на тему: «Особливості виплати пенсій за січень 2017 року».

14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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ЗМІ порахували: Корпоратив ДФС Києва обійшовся у щонайменше 1 млн

Сьогодні, 11:18 / Коментарів: 0
ЗМІ порахували: Корпоратив ДФС Києва обійшовся у щонайменше 1 млнЗМІ оцінюють вартість новорічного корпоративу для близько 1 тисячі співробітників Державної фіскальної служби міста Київа у щонайменше 1 000 000 гривень.

Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" підрахувала орієнтовну вартість святкування фіскалів.
У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу "Виставка досягнень народного господарства" (ВДНГ), вхід до якого дозволяли згідно списків.
Оренда такого павільйону коштує близько 50 тисяч гривень на добу, ще 25 тисяч гривень - додаткові арендні кошти за час, необхідний для декору приміщення.
Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D шоу "Вартові мрій". Вартість квитків на такий захід від 200 до 2000 гривень за відвідувача у новорічний сезон, та 200-1000 гривень з 6 січня. Для розрахунку використовувалась середня вартість квитка у півтисячі гривень.
Розважав фіскалів народний артист України Олександр Пономарьов. Виступ Пономарьова на корпоративному заході учасники шоу-ринку оцінюють приблизно у 6-7тисяч доларів.
Харчування проводили силами кейтерингу. Мінімальне замовлення такого обслуговування від 150 грн на одну людину. Відтак частування коштувало щонайменше 150 тисяч гривень.
Загальна вартість заходу сягає близько одного мільйона гривень, пише видання. Подібну цифру підтвердили програмі і джерела у ДФС.
За словами співробітника служби, біля 10% вартості заходу покрили відвідувачі, решту - профспілкові органи ДФС.

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