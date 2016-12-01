У Мигівському НВК відкриють басейн

Довідково

У Чернівецькій області за результатами конкурсу у 2016 році створено три опорні заклади: Кельменецький ліцей, Мамалигівська ЗОШ та Мигівський НВК. На їх розвиток з державного бюджету виділено понад 5 мільйонів гривень.

Опорна школа є центром, куди підвозяться діти базової і старшої школи з інших населених пунктів. Опорний заклад надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.

27 грудня об 10 годині 30 хвилин на базі Мигівського НВК Вижницького району (вул. Центральна, 84 с. Мигово) відбудеться відкриття басейну. На вищевказаний навчальний заклад виділено 1 мільйон 641 тисяча 700 гривень цільових коштів освітньої субвенції.У заході візьмуть участь: Фищук Олександр Георгійович, голова Чернівецької обласної державної адміністрації; Палійчук Оксана Михайлівна, директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації; начальники відділів освіти, керівники районної влади, директори навчальних закладів.