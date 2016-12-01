У Мигівському НВК відкриють басейн

27 грудня об 10 годині 30 хвилин на базі Мигівського НВК Вижницького району (вул. Центральна, 84 с. Мигово) відбудеться відкриття басейну. На вищевказаний навчальний заклад виділено 1 мільйон 641 тисяча 700 гривень цільових коштів освітньої субвенції.
У заході візьмуть участь: Фищук Олександр Георгійович, голова Чернівецької обласної державної адміністрації; Палійчук Оксана Михайлівна, директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації; начальники відділів освіти, керівники районної влади, директори навчальних закладів.
Довідково
У Чернівецькій області за результатами конкурсу у 2016 році створено три опорні заклади: Кельменецький ліцей, Мамалигівська ЗОШ та Мигівський НВК. На їх розвиток з державного бюджету виділено понад 5 мільйонів гривень.
Опорна школа є центром, куди підвозяться діти базової і старшої школи з інших населених пунктів. Опорний заклад надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.