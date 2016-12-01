Караванський Порошенку: «Треба вдарити по планах Москви»

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12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

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У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

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Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

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12:56
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22 грудня

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12:45
22 грудня

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22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
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Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
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Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

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21 грудня

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15:00
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Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.
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в 202 кабінеті - щотиженвий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
26 грудня 2016 року о 17:00
в Літературному Целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться чергова зустріч дискусійної платформи Urban Cafe. Цього разу тема зустрічі - “Якими будуть зупинки громадського транспорту в Чернівцях?”.
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26 грудня о 19.00
в палаці «Академічний » БДМУ вул. Шиллера 11) відбудеться благодійний концерт «Maximum dance studio».
27 грудня о 10.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою: вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука.
27 грудня о 10.30
на базі Мигівського НВК Вижницького району (вул. Центральна, 84 с. Мигово) відбудеться відкриття басейну. На вищевказаний навчальний заклад виділено 1 мільйон 641 тисяча 700 гривень цільових коштів освітньої субвенції.
27 грудня о 11.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А), відбудеться брифінг заступника начальника Головного управління Наталії Іванівни МАЛОЇ на тему: «Особливості виплати пенсій за січень 2017 року».

14 січня о 10.30
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Караванський Порошенку: «Треба вдарити по планах Москви»

Сьогодні, 10:44 / Коментарів: 0
Караванський Порошенку: «Треба вдарити по планах Москви»
21 листопада 2016 року Святослав Караванський розіслав електронною поштою до своїх друзів «Відкритий лист до президента України», в якому написав:

«Обставини критичні. Треба рятувати Україну! Силові методи в державі можуть привести до громадянської війни. Треба заспокоїти Україну і вдарити по планах Москви. І це у Ваших руках! Це Ваш святий обов’язок!»

За цими словами подані конкретні пропозиції щодо законодавства.

А закінчив свій лист Караванський такими словами:

«Подумайте над цією пропозицією, пане Президенте! Ваш план про оголошення Воєнного чи Надзвичайного стану в державі або який инший план силової розв’язки протистояння може скінчитися непередбаченим наслідком. У нинішніх обставинах треба вдаватися до винахідливих кроків. Розуму перше слово!»

Через день Караванський опинився у шпиталі у місті Балтимор. Наводжу ці уривки з листа не для підтримки самої пропозиції автора, а щоб вказати, наскільки цікавився і розумівся у політичних процесах в Україні тоді майже 96-літній і доволі хворий чоловік. А розумів і цікавився Святослав Караванський, бо фокусом його цілого життя була Україна.

Святослав Караванський народився 24 грудня 1920 року в Одесі. Студіював передусім мови, свою рідну і чужі. Ідеологічно був він націоналістом, Організації українських націоналістів. Його псевдо – «Бальзак».

Вдруге заарештували за захист української мови у шкільництві

У 1945 році військовий трибунал Одеського округу засудив Караванського до 25 років позбавлення волі. Так почалася тюремна мандрівка Караванського. Загалом він провів в ув’язнення понад 30 років. Караванський побував у багатьох таборах – будував залізницю на річці Печорі, рубав ліс біля Магадана, добував золото на Колимі, будував магістраль Тайшет-Лена, шив одяг у Мордовії. Завдяки амністії його звільнили у 1960 році, але знову заарештували у 1965 році за захист української мови у шкільництві, хоч назвали це просто скасуванням попередньої амністії. Другий термін мав скінчитися через 8 років але йому додали ще п’ять. Караванський не був «добрим» в’язнем, він голодував на знак протесту, він збирав свідчення в інших в’язнів про радянські злочини. Зрештою, ця натура нескореного в’язня мабуть залишилася з Караванським до кінця життя.

Зі смертю Сталіна в таборах стало трохи легше. В’язень Караванський пірнув у літературну працю й багато написав – віршів, віршованих казок, п’єс, робив переклади. Деякі з його творів навіть опублікували у виданнях («Літературна Україна»). 1954 року розпочав велику роботу над словником українських рим.

Після першого ув’язнення Караванський повернувся в Одесу, працював механіком ремонту обчислювальних машин, перекладачем у редакції обласної газети «Чорноморська комуна», позаштатним кореспондентом журналу «Україна», та виїздив на заробітки до Республіки Комі. Закінчив працю над «Словником рим української мови», багато перекладав з англійської мови, видав книжку «Біографії слів», часто виступав із дописами про мову і вступив на заочний підвідділ філологічного факультету Одеського університету.

У цей час, перебуваючи, як виявилось, тимчасово на волі, Караванський брав активну участь у громадському житті країни: збирав українські книжки для Кубані, допомагав організувати всенародні урочистості до ювілею діячів української культури, виступав за дублювання фільмів українською мовою.

До останньої хвилини переймався проблемами України

У 1965 році, стурбований поширеною русифікацією, зокрема у шкільництві, Святослав Караванський написав статтю «Про одну політичну помилку» та став автором самвидаву. Його знову заарештували.

У грудні 1971 року заарештували і його дружину Ніну Строкату-Караванську, а у травні 1972 року її засудили на 4 роки таборів.

У листопаді 1979-го Караванському дозволили разом із дружиною виїхати до США. В діаспорі Караванський вів політичну, громадську і наукову діяльність, брав участь у протестних акціях в обороні своїх друзів та займався правозахисною діяльністю, опублікував низку праць, зокрема з мовознавства. 1993 року в Києві вийшов його «Практичний словник синонімів української мови», а в 1997 році «Російсько-український словник складної лексики». Активно дописував на різні теми, зокрема політичні в українській періодиці, писав листи до різних політичних діячів на користь Україні. Все це робив до останньої хвилини. Навіть в останні три тижні важкої і смертельної хвороби Караванський більше переймався своїми публікаціями та справами України, ніж своїм одужанням.

Святослав Караванський відійшов у вічність 17 грудня 2016 року, проживши майже 96 років. Одну третину свого життя він провів в ув’язнення, другу – в діаспорі, й тільки третину – в Україні. Він був за ідеологією націоналістом, членом ОУН, політичним в’язнем, мовознавцем, філологом, правозахисником, дисидентом, поетом, публіцистом, журналістом. І найважливіше – до останніх днів свого життя переймався проблемами України.

Він був також «з’єднанням» поколінь, представником націоналістів серед політичних в’язнів, на прикладі якого виростали нові покоління поетів письменників шестидесятників та дисидентів-правозахисників.

Караванський похований на цвинтарі Святого Андрія у Савт-Бавнд-Брук, Ню-Джерзі біля своєї дружини Ніни Строкатої Караванської, яка майже 20 років раніше там спочила. Прийдіть поклоніться і помоліться. Святослав Караванський заслужив на Ваш поклін і молитви. Мабуть, потрібно буде там поставити і пам’ятник з каменя, щоби вчились майбутні покоління. Караванському фактично 25 років тому поставлено живий пам’ятник, назва якому – Українська держава. Цей пам’ятник потрібно трохи відшліфувати – до вподоби Святослава Караванського, щоб він міг спокійно заснути.

Аскольд Лозинський – колишній голова Світового конгресу українців, юрист

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