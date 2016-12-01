Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
Ігор БУРКУТ, політолог:
АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.
У Літературному Центрі Пауля Целана пройде засідання круглого столу на тему: «Протидія кримінальному переслідуванню та порушення прав внутрішньо переміщених осіб, що пов'язано з їх соціально-правовим статусом». за адресою м. Чернівці, вул. Кобилянська,51.
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Наші права на місто”. Надія Вірна, журналістка, громадська активістка, буде розповідати про те, як і яку інформацію ми можемо отримати про місто, від міської влади, які є форми участі та впливу на прийняття рішень, а також про відкриті міські дані та їх важливість.
в басейні фітнес-центру «Титан» відбудеться урочистий захід «Вмію плавати» для учасників занять по «Програмі навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки». У програмі заходу: показові змагання з плавання, естафети на воді, та вручення сертифікатів про закінчення курсу з навчання плавання і медаль «Вмію плавати».
Мережу підкорює раніше не відома повстанська колядка.
Вчора, 21:43 / Коментарів: 0
Разом із дітьми колядку виконали відомі українські музиканти Тарас Компаніченко і сестри Тельнюк, гурти “ТаРута” та “Тінь Сонця”.
Слова колядки сьогодні активно ширяться в соцмережі Фейсбук. Зокрема, його від київського музиканта, який брав участь у записі, Валерія Гладунця, учасника гурту “PoliКарп” (Полісся – Карпати) опублікував сілький голова Космача Дмитро Пожоджук.
“Ласкаво просимо вивчати та колядувати!
Колядка створена в часи Другої світової війни, яка в Україні тривала до 1953 року, воїнами Української повстанської армії, записана в с. Космач, в присілку Бані, Косівського району, Івано-Франківської області.
Наспівала Рожканюк Явдоха
Нова Радість Стала, яка не бувала, Над полями України пташечка літала. 2р.
Пташечка літала нам звістку принесла, Що Вкраїна не пропала, Україна Вскресла. 2р.
На Різдво раненько сніжок надлітає, Мати з дітьми із Сибірю батька виглядає. 2р.
Діти ревно плачуть, де наша родина, На Сибірю висипана висока могила. 2р.
Там у тій могилі батько спочиває, Шкода дітей, шкода неньки, кров ся проливає 2р.
А на небі зірка, ангелі літають, А на земли від гарматів гори ся здригають. 2р.
Ние лиш від гарматів а леишией від мінів, Бо вороги хочуть взяти від нас Україну. 2р.
А на небі зірка, сонечко сіяє, А не земле з наших братів кров ся проливає. 2р.
А Пречиста Діво, глянь на нас із неба Та дай же нам ту свободу, якої нам треба. 2р.
Щастя-здоровя, многая літ, Шоби сти діждали від тепер за рік.
Аранжування та музичний супровід гурт “PoliКарп” (Полісся – Карпати) – Валерій Гладунець, Василь Паланюк, Сергій Охрімчук, Юрій Захарчук. А також Олександр Атамась гурт “ТаРута” та Максим Бережнюк.
В записі брали участь дитячі гурти “Будимир” та “Орелі”, керівник Мирослава Вертюк, гурт “Бурса фольклору”, Галина та Леся Тельнюк, Тарас Компаніченко гурт “Хорея Козацька”, Леся Рой гурт “Телері”, Євген та Олена Романенки гурт “ТаРута”, Сергій Василюк гурт “Тінь Сонця”, Павло Моргунюк, Наталка Лещенко, Настя Мельниченко, Роман Свідерський, Любов Плавська, Альона Савченко, Катруся Капра, Ізабела Стасюк, Дарина Котляренко”.