Висота "Дєрзкая", дійшло до рукопашної: Serg Marco про те, як морпіхи під Маріуполем звитяжно відстояли свою позицію від відмінно спланованої атаки росіян

Реванш за Світлодарську дугу в окупантів провалився. Бійців подають на нагородження.
З'явилися подробиці атаки 23 грудня бойовиків на позиції українських морпіхів в районі населеного пункту Пікузи, який до декомунізації носив назву Комінтернове. Про це написав на своїй сторінці в Facebook український волонтер і блогер з ніком Serg Marco, інформують Патріоти України.
Бойовики, скориставшись туманом, вирішили захопити позицію морпіхів, яка знаходиться в 250 метрах від їх передової висоти "Дєрзкая". Вранці вони атакували українських військових з трьох сторін, непомітно підійшовши до дистанції кидка гранати.
Бойовики кинули в окоп три гранати і кинулися в атаку. Зав'язався ближній бій. В результаті загинули два бойовика. У сил АТО – один поранений.