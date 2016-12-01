"Нервишки пошаливают": Захарченко застрелив "генерала" "ДНР", який нещодавно обіцяв захопити Бахмут

В "адміністрації" Захарченка врозпачі і "не знають, що робити", оскільки район, що знаходиться зараз під контролем ЗСУ, згідно Другим мінським угодами, не входить до складу "ДНР".
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко застрелив "генерала" "ДНР", винного у провалі операції на Світлодарській дузі. Про це повідомляє сепаратистський сайт dnr. one, що висвітлює події в "республіці", передають Патріоти України.
Якесь джерело з "адміністрації" Захарченко повідомив, що ватажок бойовиків викликав на розмову "високопоставленого військового чиновника" - "генерала" на прізвисько "Удмурт", за рекомендацією якого була почата операція з витіснення ВСУ. "Удмурт" обіцяв також захопити і Бахмут.
"Однако, войска „ДНР“ и подоспевшая на помощь „народная милиция“ „ЛНР“ столкнулись с ожесточенным сопротивлением и в конечном этапе отступлением сил „ДНР“ из ранее занимаемых стратегических позиций. Отступление сопровождалось большими потерями живой силы и техники", — йдеться в повідомленні бойовиків.
При цьому сайт підкреслює, що в "адміністрації" Захарченка "не знають, що робити", оскільки район, що знаходиться під контролем ЗСУ, згідно Другим мінським угодами, не входить до складу "ДНР". "Росія і ОБСЄ також заявили, що не можуть допомогти", - повідомляють колаборанти.
"Политики и „армия“ „ДНР“ сошлись в нешуточном противостоянии. Политики „ДНР“, большинство из которых бывшие чиновники Украины, обвиняют военных в халатности, алкоголизме и неумении воевать. Военные в свою очередь обвинили политиков и депутатов „ДНР“ в трусости, коррупции и обогащении за счет помощи из России. Убийство „Удмурта“ и стало следствием этого конфликта, который вчера проявился во взрыве депутата „ДНР“ от „фракции“ „Свободный Донбасс“. В инциденте подозревают военных, которые постепенно выходят из-под контроля бюрократов", - повідомляють журналісти.
Ресурс "ДНР" також зазначає, що рейтинги Захарченко опустилися нижче статистичної похибки, ватажок "ДНР" "відчуває недовіру як цивільного населення, так і військових".