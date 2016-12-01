"Нервишки пошаливают": Захарченко застрелив "генерала" "ДНР", який нещодавно обіцяв захопити Бахмут

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Новини
15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
22 грудня

Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
22 грудня

Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

15:29
21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

15:05
21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

15:04
21 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
21 грудня

Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

14:02
21 грудня

В активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомість

14:01
21 грудня

Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

14:00
21 грудня

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

14:00
21 грудня

Оновлено Державний реєстр РРО

13:58
21 грудня

За вбивство дружини - 7 років тюрми

14:15
20 грудня

Прикордонники Чернівецького загону підбили підсумки діяльності за рік, що минає

14:06
20 грудня

Мітинг у Чернівцях: колишні міліціонери вимагають збільшення пенсій

13:45
20 грудня

Демографічна ситуація на Буковині

12:49
20 грудня

Відділення, банкомати і сервіси ПриватБанку працюють в стабільному режимі

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.
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Що, Де, Коли
23 грудня о 14:00
У Літературному Центрі Пауля Целана пройде засідання круглого столу на тему: «Протидія кримінальному переслідуванню та порушення прав внутрішньо переміщених осіб, що пов'язано з їх соціально-правовим статусом».
за адресою м. Чернівці, вул. Кобилянська,51.
23 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Наші права на місто”. Надія Вірна, журналістка, громадська активістка, буде розповідати про те, як і яку інформацію ми можемо отримати про місто, від міської влади, які є форми участі та впливу на прийняття рішень, а також про відкриті міські дані та їх важливість.
24 грудня о 10.00
Проспект Незалежності, 68б (пам’ятник загиблим в Афганістані буковинцям) – покладання квітів, вінків;
о 11.00 - вул. Руська, 35 (Свято-Миколаївський Собор) – поминальна служба
24 грудня о 14.00
відбудеться урочите відкриття сучасного майданчика для міні-футболу з синтетичним покриттям на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Чернівецької міської ради вул. Героїв Майдану, 152-А
25 грудня о 13.00
в басейні фітнес-центру «Титан» відбудеться урочистий захід «Вмію плавати» для учасників занять по «Програмі навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки».
У програмі заходу: показові змагання з плавання, естафети на воді, та вручення сертифікатів про закінчення курсу з навчання плавання і медаль «Вмію плавати».
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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"Нервишки пошаливают": Захарченко застрелив "генерала" "ДНР", який нещодавно обіцяв захопити Бахмут

Сьогодні, 18:30 / Коментарів: 0
"Нервишки пошаливают": Захарченко застрелив "генерала" "ДНР", який нещодавно обіцяв захопити БахмутВ "адміністрації" Захарченка врозпачі і "не знають, що робити", оскільки район, що знаходиться зараз під контролем ЗСУ, згідно Другим мінським угодами, не входить до складу "ДНР".

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко застрелив "генерала" "ДНР", винного у провалі операції на Світлодарській дузі. Про це повідомляє сепаратистський сайт dnr. one, що висвітлює події в "республіці", передають Патріоти України.
Якесь джерело з "адміністрації" Захарченко повідомив, що ватажок бойовиків викликав на розмову "високопоставленого військового чиновника" - "генерала" на прізвисько "Удмурт", за рекомендацією якого була почата операція з витіснення ВСУ. "Удмурт" обіцяв також захопити і Бахмут.

"Однако, войска „ДНР“ и подоспевшая на помощь „народная милиция“ „ЛНР“ столкнулись с ожесточенным сопротивлением и в конечном этапе отступлением сил „ДНР“ из ранее занимаемых стратегических позиций. Отступление сопровождалось большими потерями живой силы и техники", — йдеться в повідомленні бойовиків.

При цьому сайт підкреслює, що в "адміністрації" Захарченка "не знають, що робити", оскільки район, що знаходиться під контролем ЗСУ, згідно Другим мінським угодами, не входить до складу "ДНР". "Росія і ОБСЄ також заявили, що не можуть допомогти", - повідомляють колаборанти.

"Политики и „армия“ „ДНР“ сошлись в нешуточном противостоянии. Политики „ДНР“, большинство из которых бывшие чиновники Украины, обвиняют военных в халатности, алкоголизме и неумении воевать. Военные в свою очередь обвинили политиков и депутатов „ДНР“ в трусости, коррупции и обогащении за счет помощи из России. Убийство „Удмурта“ и стало следствием этого конфликта, который вчера проявился во взрыве депутата „ДНР“ от „фракции“ „Свободный Донбасс“. В инциденте подозревают военных, которые постепенно выходят из-под контроля бюрократов", - повідомляють журналісти.

Ресурс "ДНР" також зазначає, що рейтинги Захарченко опустилися нижче статистичної похибки, ватажок "ДНР" "відчуває недовіру як цивільного населення, так і військових".
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