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Новини
15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
22 грудня

Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
22 грудня

Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

15:29
21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

15:05
21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

15:04
21 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
21 грудня

Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

14:02
21 грудня

В активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомість

14:01
21 грудня

Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

14:00
21 грудня

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

14:00
21 грудня

Оновлено Державний реєстр РРО

13:58
21 грудня

За вбивство дружини - 7 років тюрми

14:15
20 грудня

Прикордонники Чернівецького загону підбили підсумки діяльності за рік, що минає

14:06
20 грудня

Мітинг у Чернівцях: колишні міліціонери вимагають збільшення пенсій

13:45
20 грудня

Демографічна ситуація на Буковині

12:49
20 грудня

Відділення, банкомати і сервіси ПриватБанку працюють в стабільному режимі

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.
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23 грудня о 14:00
У Літературному Центрі Пауля Целана пройде засідання круглого столу на тему: «Протидія кримінальному переслідуванню та порушення прав внутрішньо переміщених осіб, що пов'язано з їх соціально-правовим статусом».
за адресою м. Чернівці, вул. Кобилянська,51.
23 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Наші права на місто”. Надія Вірна, журналістка, громадська активістка, буде розповідати про те, як і яку інформацію ми можемо отримати про місто, від міської влади, які є форми участі та впливу на прийняття рішень, а також про відкриті міські дані та їх важливість.
24 грудня о 10.00
Проспект Незалежності, 68б (пам’ятник загиблим в Афганістані буковинцям) – покладання квітів, вінків;
о 11.00 - вул. Руська, 35 (Свято-Миколаївський Собор) – поминальна служба
24 грудня о 14.00
відбудеться урочите відкриття сучасного майданчика для міні-футболу з синтетичним покриттям на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Чернівецької міської ради вул. Героїв Майдану, 152-А
25 грудня о 13.00
в басейні фітнес-центру «Титан» відбудеться урочистий захід «Вмію плавати» для учасників занять по «Програмі навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки».
У програмі заходу: показові змагання з плавання, естафети на воді, та вручення сертифікатів про закінчення курсу з навчання плавання і медаль «Вмію плавати».
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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ДВІ ДОБИ ПЕКЛА….

Вчора, 18:41 / Коментарів: 0
ДВІ ДОБИ ПЕКЛА….
Ранок …
Терміново тапік кричить “Мирний збирай групу і вали на первий організм там орки прорив роблять”, беру трьох своїх плюс в нагрузку ще шість з роти висуваюсь, я резервна група. Сиджу чекаю слухаю по рації контратаку Наших: “Шайтан пішов вперед, вже пройшов їхню СП”…. натаптую доріжку в “Замку” туди назад. Мої сидять теж рвуться – чекаємо наказу…

Під обід “Резерв на опорник зустрінетесь там з батальйонкою і підете на зачистку їхніх окопів” “Приняв!!!” кричу. Дорога перевіз весь особовий, каже зкб “там їх немає треба зайняти їхню передову позицю і закріпитися”, ну раз немає можна пхнути на броні. наш десяток плюс п`ятірка батальйонки з Нашого крилатого братерства на беху і вперед… 800 метрів швидко пролетіли, 10 метрів до їхніх окопів, беха зупиняється… і тут настало пекло!!! Орк визирає з окопу і полосує броню чергою! 10 метрів!!! Десять довбаних метрів!!! І нікого! Жодного не зачіпив! Лечу з броні на землю, автомат не випустив приземлився вдало – прямо на копчик, болі нема, адреналін всюди. Всі лягли і накривають окоп свинцем з латунню, зправа крик! Ванька Пірання! Під гусенецею бехи, лечу до нього, витягую, він кричить “братан мене переїхало не лишай мене!!!” тягну за розгрузку… синіє…. хтось кидає в окоп гранату зліва по стежці спостерігаю три організма, випльовую туди десяток куль, пацаи приєднуються, двоє по черзі падають, третій уходить…. поряд на колінах з роти Кірюха, по очам бачу котужений… даю по потилиці кричу “Помагай бл@ть”…. Ванька кричить ….. стає багряний… беха поїхала…. бачу на землі рацію, хапаю кричу “Купол Тополю, Купол Тополю потріба термінова евакуація, як приняв!”, “Приняв Тополь коробочка через три маленьких”, тягну Івана…. “Ваня не кидай мене, Мирний не кидай”, “Не лишу братан, тримайся зараз тобі налбік вколю, потерпи потерпи братику….”. Підрулює беха, полива вогнем поле перед нами… до неї 20 метрів …. тягнемо…. “Вань зараз буде дуже боляче потерпи братику, потерпи Ванюх, Кірюха тягни! Тягни с@ка, ТЯГНИ!!!”…. тягнемо, Ваня кричить….. над головою залізний дощ, чвіркає об броню, ось десатний відсік відкриваю кричу “Кірюха в середину”, подаю йому Піранню, він дивиться на мене з середини, закриваю люк кричу механу “Пішов Пішов!”, повзком залажу в сепорський окоп, під ногами мертвий орк з розкроєним черепом, ніхто не звертає уваги ходять по ньому, шо поробиш війна, кричу “Робимо простріл посадки зліва”, зправа наші вроді взяли позицію Крест. “Тополь Тополь я Шайтан, вертаюся від орків не підстрельте”, “Приняв Шайтан”, біжу на лівий фланг, під ногами другий сепор, теж розкроєна черепушка мозги назовні, переступаю кричу своїм – “там наші зараз будуть йти – не стріляти!” “Шайтан Шайтан підходь наші тебе чекають!” “Приняв Тополь до тебе метрів триста”… вертаюсь на центр, там Макс стоїть і піхотинець, в Макса рука в крові… “Хлопці вивезіть мене звідси”, зараз братанчик тебе витягнуть, в піхотиця пробита права рука, дирка з палець, кричу – дайте транспорт в мене два триста! “Шайтан Шайтан де ти?”… тиша, викликаю ще раз…. “Я Гонта я Гонта шайтан двісті, лишився, підхожу до вас”, матом кричу, підходять, Кіндер Гонта і Драник, в Кіндера пробита нога, під`їжджає беха грузимо поранених, жарко як в пеклі…. коректую по рацї арту відстрелюємось в ліс, в окопах 10 чоловік, викликаю по рації підмогу…. поки нема чекайте, накриває арта, половина контужені, кричу дайте евакуацію ми тут довго не протримаємось! “Мінус мінус зараз вам підвезуть БК”, в Антона зламана рука, Колясік прочісує ПКМом посадку і поле перед нами, бойовий метр), ще один поранений, контузило вже тупо всіх, третя година бою…..
Викликаю по рації беху, приїжджають привозять БК, гружу Монгола і другого пораненого, сідаю з ними попутно кричу “Колясік я з слідуючою ходкою вернусь”, в десанті поїхали, на РОПі находжу старшого, лейтенант де подкрепа???? Потрібен АГС люди ночніки і теплаки – по темноті не витягнемо…. нема…. матюкаюсь, “Якшо не буде подкрепи я Своїх виведу і по@уй на ту позицію”, “Поясни це в штабі!”, набираю, підімає НШ, товариш полковник дайте підмогу, та їдуть вже до вас їдуть…. хвилин 15 підтягується 25-тка, старший якийсь Чорний. Їдемо назад на позицію. Колька і разведоси реально радуються – “Шо скотиняки думали я спетляв?” посміхаються, кажуть шо нє) навіть не думали такого, брешуть певне….
Ніч…..
Нас далі криють артою, шістьох з групи що залишились згуртував в бліндажі, поставив Коляна на ПКМ, будемо його по черзі міняти, Чорний бігає й кричить шоб я виставив своїх в окопи, кажу “В тебе людей вистачає мої хай поки відпочинуть”, шось бубнить типу як ви авторитети задовбали, кричу з бліндажа шо він резиновий виріб і обіцяю набити @бало…починають боліти ребра і копчик, нестерпно, голова розколюється, все – адреналін вийшов, виходимо по черзі на окоп поряд перестрілюємося з сепорами, лежу встати не можу, в 12 ночі приїжджає беха з БК пацани кажуть шоб я їхав, посилаю культурно нах@й. Забирають 200-х сепорів, 4 організма. Гонта сидить чуть не плаче, Шайтана неможливо забрати, під ранок починають крити з автоматів, чути підібралися метрв на 250-300, потім накривають ствольняками 122…. чути тільки коли вже прилетіло. Колю налбуфін – біль стихає але починає рубати, наркота чи шо, через сім годин аж відпустило, попутно прибиваю озноб ібупрофеном. Дзвоню замкомроти – нас поки не будуть міняти….
Ранок другий….
Наглотався ібупрофена кості нібито менше болять, ходжу з пацанами збираю БК…. бажання звалити дуже сильне, але ззовні не показую, Андрюха сидить труситься, нічого братан боятися це не погано….. “Це в мее перший бій ТАКИЙ” каже….. очі налякані, любий розрив ховається, мені й самому страшно до чортиків…. але як командиру треба зберігати спокій, молюся вже вдесяте…. Нічого пацани скоро нас поміняють, якось не дуже походу впевнено вийшло, пробую шуткувати, виходжу деколи на окоп вистрілюю на простріл два три магазини і заряджаюся…. Сидить поряд Ромка з батальйонки…. Каже шо дзвонив до свого їм кажуть зніматися. Нє кажу – мені треба своїх на заміну дочекатися…..
В обід знову пекло…. стріляють по окопу усім чим тільки можна…. чути шо підповзають вже близько… відкриваємо вогонь у відповідь, БК розтає як сніг під кулеметом…. набираю зкр , братан, в мене люди всі контужені – ДЕ заміна!!! Чекайте…. дуже не хочу в полон, і здихати теж не хочу, щоб заглушити ці думки переключаюся на зарядку магазинів…. кості й голова болять нестерпно… після обіду приїжджають троє наших, Зубра радий бачити неймовірно…. інші на підході, лишаю поки групу на місці…. вдесяте хлопці мене забирають шоб не набив Чорному морду. В шість вечора вже темніє приїжджає мотилига, вилітаємо наверх кулею розгружаємо БК і покотом пірнаємо в середину…. поміняли…. дякую Богу всю дорогу…. біля наших позицій мтлб ламається, забираю контуженого і Наших п`ятьох і йдемо пішки на РОП. По дорозі ще два рази свої обстрілюють. Прийшли на РОП…. хочеться цілувати землю…. та зберігаю холодний вигляд, американці кажуть – бі кулл. Шістка моя стоїть там де і лишив, кидаю автомати на сидіння, Колясік сіда зпереду…. їдемо до себе на базу…. кілометрів 10. Дзвоню жінці, плаче, дві доби не розмовляла…. Все добре, кажу… Живий…. Сьогоді Святого Миколая, дякую за подарунок…

Іван Мирний

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