Полонених на Світлодарській дузі бійців жорстоко закатували російські найманці - волонтер

Узятих у полон на Світлодарській дузі українських бійців жорстоко закатували бойовики.
Про це написав у Facebook керівник благодійного фонду Mir&Co Мирослав Гай.
"На жаль, три дні тому потрапили в полон три бійця АТО. Противник зажадав обміну, наші не встигли домовитись, затрималися, а ворог баритися не став. Двох із трьох убили, надіслали фото із слідами жахливих тортур. Навіть ті, хто давно на війні, вигляду покалічених трупів не витримали, ревли. Такі тортури – точно почерк не місцевих бандитів. Це зробили або російські найманці, або новоприбулі солдати армії РФ. Фото третього полоненого немає, припускаємо, він ще живий, його намагаються витягнути", – сказав Гай.
Більше того, жорстокістю кадрових російських військовиків налякані й самі бойовики. Вони неодноразово надсилали вищому командуванню письмові скарги на своє керівництво. Зокрема, терористи звинувачують безпосередніх "інструкторів" у фізичних знущаннях, примусі до тяжких робіт й відбиранні грошей.
Міністерство оборони поки що не відреагувало на інформацію. Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко учора повідомив, що лише "один наш військовий потрапив у ворожий полон". Раніше бійця вважали зниклим безвісти.
"Убили и третьего пленного. Твари. Российские фашисты выложили фото погибших,замученных украинских героев в сеть. Мало того, эти фото с комментариями они начали рассылать украинским телеканалам с российского имейла. Твари, мерзкие твари! Будьте прокляты", - написав волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці у "Фейсбуці", передають Патріоти України.
"5 минут назад позвонили со 112-того. Спросили видел ли я фото? Прислали мне. Это они. Отказался давать любые комментарии. Родители еще не видели наверное. А эти суки специально шлют в СМИ", - додав він.