Новий рік на Капеланській

Вже 16 рік поспіль настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці отць-капелан і волонтер Василь Гасинець запрошує всіх чернівчан спільно – з молитвою і добрим спілкуванням, зустріти Новий 2017 рік.31 грудня о 22.45
ми розпочнемо Служб Божу, якою дякуватимемо Нашому Творцеві за те, що ми живі, здорові, і проситимемо милосердя для себе і благодаті для країни у новому році. Коли розпочинається новий рік, люди, зазвичай, вітають один одного і бажають всього доброго у році прийдешньому.
А подякувати за те, що було у році минулому, часто забувають. Давайте зробимо це разом. Після закінчення Літургії вийдемо всі на подвір’я храму, аби о 12 годині ночі разом зустріти новий рік. Опісля будемо пригощатися тим, хто що принесе.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці знаходиться неподалік залізничного вокзалу, на вулиці Капеланській, 31.