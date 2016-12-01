Конфлікт інтересів з’явився тоді, коли ГО воїнів АТО список на сесію для виділення коштів на житло, тим, хто воював на сході України. Їх затвердила сесія. Але ж воювало не тільки цих 30, яким дадуть гроші, а й сотні інших. А окрім тих, хто зголосився до громадської організації є десятки тих, хто туди не увійшов, а на сході воював не гірше претендентів на гроші. А ще є УНСОвці, котрі воювали і продовжують воювати за ідею. Вони навіть нікому не натякають на пільги чи на право на житло, землю.
А ще є добровольці, котрих влада чомусь не вважає досі ветеранами, воїнами АТО, учасниками бойових дій. А саме вони у перші дні війни взяли на себе великий тягар боїв. І вистояли. Тепер їм потрібно доводити всім, що вони ВОЇНИ.
А окрім цього всього ще й є закон. А окрім закону є й морально-етичні норми.
Як це все звести докупи і прийняти рішення, яке б задовольнило всіх тих, хто має законне, моральне право отримати кошти чи квартири, чи землю?..
Ось, що своїм побратимам написав у ФБ учасник АТО Юрій Шипітко, який був мобілізований один із перших для захисту України від путінських головорізів. Його призвали у березні 2014 року.
"Написав у всі можливі структури, а тепер пишу у ФБ. Правду мають знати всі! Чернівці в скандалі.
Неозброєним оком видно, що депутати міської ради чхають на закон та порушують права містян-атовців, прикриваючись певними атовцями. Так склалось, що багато хлопців пішли воювати за честь, свободу, незалежність, правду. І що ж тепер коїться? Здається мали б бути всі ветерани з загостреним почуттям справедливості, мали б відстоювати закон… А тут находяться хлопці атошнікі, які тупо продались за обіцянки колишнім регіоналам. Придумали разом з ними корупційні схеми, щоб отримати житло.
Це крик душі! Поясніть мені, будь-ласка, - як люди, не маючи законних підстав, можуть отримати квартири? Чому я і біля 100 чоловік ігноруються місцевими депутатами? Чому за офіційних черговиків квартири отримають ті, кого депутати підтримують? Чому мої права зневажаються місцевими депутатами? Вони що – імператори? Депутати ж кожен раз на початку сесії встають під час гімну України, урочисто булькочать, тримаючи руку на серці, його слова… Вони ж повинні дбати про своїх мешканців, які їх обирали, а натомість прикриваються благими намірами і віддають квартири (гроші за які сплатили чернівчани) тим, хто вирішив «увійти в долю», тобто на даний момент це 30 атошніків з ГО «Ковбасюків». Чому ці 30 чоловіків (хоча їх набагато більше) чхають на закон та побратимів? Нас офіційних черговиків просто послали на ПТН ПНХ....
Продовження буде!", - написав атовець.
фото з сайту Bukinfo