Екс-керівників Чернівецького прикордонного загону засудили за шахрайство

Колишні начальник Чернівецького прикордонного загону Ігор Мосійчук і його заступник Михайло Паламарчук отримали по 2,5 роки позбавлення волі за шахрайство.
Про це свідчить вирок Першотравневого райсуду Чернівців від 13 грудня, повідомляє видання «Наші гроші».
Мосійчук і Паламарчук були затримані у липні 2015 року за вимагання 25 тис. євро хабара від підлеглих. Їм було пред’явлено обвинувачення по ч.3 ст.368, що передбачає від 5 до 10 років в’язниці з конфіскацією майна і позбавлення права обіймати посади.
Та у підсумку вони були засуджені по ч. 2 ст. 190 (шахрайство), що передбачає до трьох років позбавлення волі без жодних додаткових санкцій.
Як встановив суд, Мосійчук і Паламарчук вимагали 25 тис. євро від чотирьох прикордонників, які нібито незаконно пропускають через кордон контрабандні сигарети, обіцяючи їм непритягнення до відповідальності.
Гроші у сумі 5 тис. євро (перша частина хабара) знайшли у службовому кабінеті Паламарчука у холодильнику, куди той наказав одному з прикордонників їх покласти. При цьому заступник начальника у суді виправдовувався, вказуючи, що гроші не вимагав, підлеглий сам їх приніс, і взагалі – це гроші він хотів передати на потреби бійців АТО. Суд ці доводи відкинув, оскільки не отримав жодних доказів волонтерської діяльності Паламарчука.
Між тим, у кабінеті Мосійчука були виявлені 2200 євро, $3780 та 25800 грн. Походження цих коштів посадовцю допоміг прояснити його друг, який в суді розповів, що передав їх для зберігання.
Посадовці свою вину не визнали. Однак суд отримав достатньо доказів вимагання неправомірної вигоди. Разом з тим, суд встановив, що за день до отримання хабара Мосійчук був звільнений з посади начальника загону. А відтак, він не може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368 КК.
У той же час суд дійшов висновку, що Паламарчук не мав підстав для вимагання і отримання хабара. Суд не отримав жодних підтверджень протиправних дій з боку потерпілих прикордонників, відтак, посадовець ніяк не міг вчиняти дій стосовно них, використовуючи свою посаду.
Таким чином, суд вважає, що Мосійчук і Паламарчук, скориставшись відносинами підлеглості, штучно створили умови і вимагали гроші від чотирьох військовослужбовців за уникнення негативних наслідків по службі, хоча підстави для таких були відсутні.
Джерело: ЗІК