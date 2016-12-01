Екс-керівників Чернівецького прикордонного загону засудили за шахрайство

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.
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23 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Наші права на місто”. Надія Вірна, журналістка, громадська активістка, буде розповідати про те, як і яку інформацію ми можемо отримати про місто, від міської влади, які є форми участі та впливу на прийняття рішень, а також про відкриті міські дані та їх важливість.
24 грудня о 10.00
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о 11.00 - вул. Руська, 35 (Свято-Миколаївський Собор) – поминальна служба
24 грудня о 14.00
відбудеться урочите відкриття сучасного майданчика для міні-футболу з синтетичним покриттям на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Чернівецької міської ради вул. Героїв Майдану, 152-А
25 грудня о 13.00
в басейні фітнес-центру «Титан» відбудеться урочистий захід «Вмію плавати» для учасників занять по «Програмі навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки».
У програмі заходу: показові змагання з плавання, естафети на воді, та вручення сертифікатів про закінчення курсу з навчання плавання і медаль «Вмію плавати».
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Екс-керівників Чернівецького прикордонного загону засудили за шахрайство

Сьогодні, 13:41 / Коментарів: 0
Екс-керівників Чернівецького прикордонного загону засудили за шахрайствоКолишні начальник Чернівецького прикордонного загону Ігор Мосійчук і його заступник Михайло Паламарчук отримали по 2,5 роки позбавлення волі за шахрайство.

Про це свідчить вирок Першотравневого райсуду Чернівців від 13 грудня, повідомляє видання «Наші гроші».

Мосійчук і Паламарчук були затримані у липні 2015 року за вимагання 25 тис. євро хабара від підлеглих. Їм було пред’явлено обвинувачення по ч.3 ст.368, що передбачає від 5 до 10 років в’язниці з конфіскацією майна  і позбавлення права обіймати посади.

Та у підсумку вони були засуджені по ч. 2 ст. 190 (шахрайство), що передбачає до трьох років позбавлення волі без жодних додаткових санкцій.

Як встановив суд, Мосійчук і Паламарчук вимагали 25 тис. євро від чотирьох прикордонників, які нібито незаконно пропускають через кордон контрабандні сигарети, обіцяючи їм непритягнення до відповідальності.

Гроші у сумі 5 тис. євро (перша частина хабара) знайшли у службовому кабінеті Паламарчука у холодильнику, куди той наказав одному з прикордонників їх покласти. При цьому заступник начальника у суді виправдовувався, вказуючи, що гроші не вимагав, підлеглий сам їх приніс, і взагалі – це гроші він хотів передати на потреби бійців АТО. Суд ці доводи відкинув, оскільки не отримав жодних доказів волонтерської діяльності Паламарчука.

Між тим, у кабінеті Мосійчука були виявлені 2200 євро, $3780 та 25800 грн. Походження цих коштів посадовцю допоміг прояснити його друг, який в суді розповів, що передав їх для зберігання.

Посадовці свою вину не визнали. Однак суд отримав достатньо доказів вимагання неправомірної вигоди. Разом з тим, суд встановив, що за день до отримання хабара Мосійчук був звільнений з посади начальника загону. А відтак, він не може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368 КК.

У той же час суд дійшов висновку, що Паламарчук не мав підстав для вимагання і отримання хабара. Суд не отримав жодних підтверджень протиправних дій з боку потерпілих прикордонників, відтак, посадовець ніяк не міг вчиняти дій стосовно них, використовуючи свою посаду.

Таким чином, суд вважає, що Мосійчук і Паламарчук, скориставшись відносинами підлеглості, штучно створили умови і вимагали гроші від чотирьох військовослужбовців за уникнення негативних наслідків по службі, хоча підстави для таких були відсутні.

Джерело: ЗІК
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