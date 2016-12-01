Савченко вигнали з оборонного комітету

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Парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони виключив Надію Савченко зі свого складу.
Про це повідомив член комітету Андрій Тетерук, передає "24 Канал".
Рішення ухвалене одноголосно, зазначив політик. Тепер його має підтримати парламент. Швидше за все, це рішення розглянуть після Нового року, додав Тетерук.
Народний депутат Надія Савченко провела в столиці Білорусі Мінську таємні переговори з ватажками ДНР і ЛНР. За інформацією ЗМІ, зустріч організувала Федеральна служба безпеки РФ за сприяння російського посольства в Білорусі.
Раніше її виключили із фракції "Батьківщина". Верховна Рада також виключила Надію Савченко з української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.