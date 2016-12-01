Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

У січні–листопаді п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 767,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2015р. становив 94,9% - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
Будівельними підприємствами міст Чернівців та Новодністровська виконано відповідно 62,2% та 26,0% будівельних робіт від загальнообласного показника.
У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 86,2%, з капітального та поточного ремонтів – 7,9% та 5,9% відповідно.