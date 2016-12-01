Нищівна поразка БЮТу на Буковині

У шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.Сільські громади - це були тільки квіточки для ВО «Батьківщина». У міських громадах партія, якою керує в області голова облради Іван Мунтян, зазнала нищівної поразки.Це найбільша об'єднана громада, де 18 грудня відбулися вибори. Вони проходили за пропорційною системою. Кандидатів в депутати могли висувати тільки партії. На голову йшли також і самовисуванці.Участь у голосуванні взяли 9599 виборців. Це становило майже 40 відсотків. На посаду голови претендувало 5 кандидатур. Спочатку прогнозували, що основна боротьба розгориться між висуванцем БПП «Солідарність», нинішнім міським головою Миколою Карлійчуком і активним членом ВО «Батьківщина» Катериною Гуцуляк. Підрахунок голосів показав, що «Батьківщина» програла не тільки порошенківцю Карлійчуку, але й Володимиру Сумарюку. З результатом. А виграв вибори такиКращий результатпоказала на виборах депутатів. Там вона отрималаголосів. А у міській раді матиме 9 депутатів з 34. Даліматиме 7 депутатів. За ним- 5 депутатів,- 4 депутати,- 4 депутати,- 3 депутати,- 2 депутати.Три партії не подолали 5-відсотковий прохідний бар`єр і не будуть представлені у складі депутатського корпусу Сторожинецької об`єднаної територіальної громади. ЦеЗ таким розкладом політичних сил Карлійчукові буде непросто. Аби мати стійку більшість (18 голосів) для провладної сили БПП «Солідарність», «Наш край» та АПУ змушені будуть домовлятися з кимось із РПУ Олега Ляшка чи «Народним контролем». Навіть «Народна партія» там матиме золоту акцію.Падіння рейтингу ВО «Батьківщина» у Вижницькій об`єднаній територіальній громаді настільки велике, що аж непристойно показати це Юлії Тимошенко. Ще минулого року ця партія тут отримала найвищий результат серед районів області - 24,86 %. Зараз її рейтинг впав у 2,5 рази.Виборці не простили голові обкому партії, голові облради Іванові Мунтяну подвійних стандартів, якими він користується у парламенті Буковини. Саме там Мунтян почав загравати з колишніми регіоналами. ВО «Батьківщина» часто голосує так, як «Опозиційний блок», «Наш край». Ці фракції очолюють члени ПР. А ще голова облради досі не поставив крапку над «і» щодо підозр у подвійному громадянстві у нього та членів фракції ВО «Батьківщина». І з першого місця ця партія вилетіла за межі лідерів. Вона ділить 3-5 місця з «Народним Фронтом» та ВО «Свобода».Отожі у раді матиме 5 депутатів з 24. Другу сходинку займає. За АПУ проголосував 981 виборець -- 4 депутати.Далі по 3 депутати - відПо два депутати до Вижницької об`єднаної громади увійде з таких партій:«Наш край» набрав тільки 186 голосів і не подолав прохідний бар`єр.Всього взяло участь у виборах 7227 вижничан та жителів навколишніх сіл. Це становить - 49%.У Вашківцях безперечну перемогу отримав. За цю партію проголосувало 932 виборці, що становитьтих, хто прийшов на виборчі дільниці. І від цієї політичної сили в раді буде 7 депутатів.Друге місце посіла- 6 депутатів.І тільки на третьому місці опинилася. За неї проголосували- 4 депутати.також показав пристойний результат -- 3 депутати. Далі по 2 депутати у раді матимутьЯк не дивно, а партіяу цій громаді не буде представлена депутатами. За неї проголосували 168 виборців, що становитьголосів. Бар`єр не подолано.У місті і селах люди обурюються тим, що партія нехтує запитами виборців. Із 26 округів «Самопоміч» виставила своїх кандидатів тільки на 10 округів. Це вже було минулого року, коли люди голосували за «Самопоміч» без депутатів. Тоді у районі партія набрала 6,04% голосів. Цього року вашківчани не простили партії її подвійну гру. Бо подейкують, що лідери «Самопомочі» домовилися з іншими партіями про незаповнення окремих округів. Таким чином потенційні голоси «Самопомочі» передали ВО «Батьківщина» і РПУ Олега Ляшка. Хоч керівники обласної організації роблять спроби це заперечити. Але постає питання: що робив на окрузі перед виборами депутат обласної ради від «Самопомочі» Михайло Черней разом з головою обкому РПУ Олега Ляшка Інгою Маковецькою та нардепом від цієї політсили Василем Амельченком?Люди не прощають подвійних стандартів, потрійної моралі та всіляких політичних маніпуляцій. Приклад ВО «Батьківщина» повинен бути повчальним. Шкода, що Іван Мунтян до свого політичного провалля тягне й партію «Самопоміч».І, насамкінець, щиро заскочив буковинців високий результат Аграрної партії України. Вона у всіх громадах міцно займає призові місця: у Вижниці та Вашківцях - друге, у Сторожинці - третє.Петро Кобевко