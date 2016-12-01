Нищівна поразка БЮТу на Буковині

У шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
Сільські громади - це були тільки квіточки для ВО «Батьківщина». У міських громадах партія, якою керує в області голова облради Іван Мунтян, зазнала нищівної поразки.Сторожинецька громада
Це найбільша об'єднана громада, де 18 грудня відбулися вибори. Вони проходили за пропорційною системою. Кандидатів в депутати могли висувати тільки партії. На голову йшли також і самовисуванці.
Участь у голосуванні взяли 9599 виборців. Це становило майже 40 відсотків. На посаду голови претендувало 5 кандидатур. Спочатку прогнозували, що основна боротьба розгориться між висуванцем БПП «Солідарність», нинішнім міським головою Миколою Карлійчуком і активним членом ВО «Батьківщина» Катериною Гуцуляк. Підрахунок голосів показав, що «Батьківщина» програла не тільки порошенківцю Карлійчуку, але й Володимиру Сумарюку. З результатом 14,89 відсотка Катерина Гуцуляк була третьою
. А виграв вибори таки Карлійчук. За нього проголосувало 51,32 відсотка виборців.За Володимира Сумарюка - 18,38%.За Світлану Бажуру - 10,84% і за Миколу Деліцоя - 4,58%.
Кращий результат ВО «Батьківщина»
показала на виборах депутатів. Там вона отримала 24,02 відсотка
голосів. А у міській раді матиме 9 депутатів з 34. Далі БПП «Солідарність» з 18,44%
матиме 7 депутатів. За ним «Наш край» - 14,02%
- 5 депутатів, АПУ - 12,08%
- 4 депутати, РПУ Олега Ляшка - 11,37%
- 4 депутати, «Народний контроль» - 6,95%
- 3 депутати, «Народна партія» - 6,41%
- 2 депутати.
Три партії не подолали 5-відсотковий прохідний бар`єр і не будуть представлені у складі депутатського корпусу Сторожинецької об`єднаної територіальної громади. Це «Народний Фронт», який отримав - 3,57% голосів виборців, «Самопоміч» - 1,4% та ВО «Свобода» - 1,74%
.
З таким розкладом політичних сил Карлійчукові буде непросто. Аби мати стійку більшість (18 голосів) для провладної сили БПП «Солідарність», «Наш край» та АПУ змушені будуть домовлятися з кимось із РПУ Олега Ляшка чи «Народним контролем». Навіть «Народна партія» там матиме золоту акцію.Вижницька громада
Падіння рейтингу ВО «Батьківщина» у Вижницькій об`єднаній територіальній громаді настільки велике, що аж непристойно показати це Юлії Тимошенко. Ще минулого року ця партія тут отримала найвищий результат серед районів області - 24,86 %. Зараз її рейтинг впав у 2,5 рази.
Виборці не простили голові обкому партії, голові облради Іванові Мунтяну подвійних стандартів, якими він користується у парламенті Буковини. Саме там Мунтян почав загравати з колишніми регіоналами. ВО «Батьківщина» часто голосує так, як «Опозиційний блок», «Наш край». Ці фракції очолюють члени ПР. А ще голова облради досі не поставив крапку над «і» щодо підозр у подвійному громадянстві у нього та членів фракції ВО «Батьківщина». І з першого місця ця партія вилетіла за межі лідерів. Вона ділить 3-5 місця з «Народним Фронтом» та ВО «Свобода».
Отож БПП «Солідарність» одержала перше місце на виборах з результатом 1282 голоси, що становить 18,19 %
і у раді матиме 5 депутатів з 24. Другу сходинку займає Аграрна партія України
. За АПУ проголосував 981 виборець - 13,91%
- 4 депутати.
Далі по 3 депутати - від ВО «Батьківщина» -759 голосів (10,76%), Народний Фронт - 741 (10,50%), ВО «Свобода» - 733 (10,39%)
.
По два депутати до Вижницької об`єднаної громади увійде з таких партій: «Самопоміч» - 671 (9,51%), УКРОП - 618 (8,76%), «Сила людей» - 578 (8,2 %), РПУ Олега Ляшка - 506 (7,17%).
«Наш край» набрав тільки 186 голосів і не подолав прохідний бар`єр. Головою Вижницької територіальної громади обрали Олексія Чепіля. За нього проголосували 4966 виборців. За Михайла Андрюка - 1400, за Олексія Гордійчука - 756.
Всього взяло участь у виборах 7227 вижничан та жителів навколишніх сіл. Це становить - 49%.Вашківецька громада
У Вашківцях безперечну перемогу отримав БПП «Солідарність»
. За цю партію проголосувало 932 виборці, що становить 27,38%
тих, хто прийшов на виборчі дільниці. І від цієї політичної сили в раді буде 7 депутатів.
Друге місце посіла Аграрна партія України - 810 голосів (23,80%)
- 6 депутатів.
І тільки на третьому місці опинилася ВО «Батьківщина»
. За неї проголосували 559 виборців (16,42%)
- 4 депутати.УКРОП
також показав пристойний результат - 310 голосів (9,11%)
- 3 депутати. Далі по 2 депутати у раді матимуть ВО «Свобода» - 298 (8,75%), ПРУ Олега Ляшка - 264 (7,76%) та «Народний Фронт» - 231 (6,79%).
Як не дивно, а партія «Самопоміч»
у цій громаді не буде представлена депутатами. За неї проголосували 168 виборців, що становить 4,70%
голосів. Бар`єр не подолано.
У місті і селах люди обурюються тим, що партія нехтує запитами виборців. Із 26 округів «Самопоміч» виставила своїх кандидатів тільки на 10 округів. Це вже було минулого року, коли люди голосували за «Самопоміч» без депутатів. Тоді у районі партія набрала 6,04% голосів. Цього року вашківчани не простили партії її подвійну гру. Бо подейкують, що лідери «Самопомочі» домовилися з іншими партіями про незаповнення окремих округів. Таким чином потенційні голоси «Самопомочі» передали ВО «Батьківщина» і РПУ Олега Ляшка. Хоч керівники обласної організації роблять спроби це заперечити. Але постає питання: що робив на окрузі перед виборами депутат обласної ради від «Самопомочі» Михайло Черней разом з головою обкому РПУ Олега Ляшка Інгою Маковецькою та нардепом від цієї політсили Василем Амельченком?
Люди не прощають подвійних стандартів, потрійної моралі та всіляких політичних маніпуляцій. Приклад ВО «Батьківщина» повинен бути повчальним. Шкода, що Іван Мунтян до свого політичного провалля тягне й партію «Самопоміч».
І, насамкінець, щиро заскочив буковинців високий результат Аграрної партії України. Вона у всіх громадах міцно займає призові місця: у Вижниці та Вашківцях - друге, у Сторожинці - третє.
Петро Кобевко