Оперував на колінах під розриви снарядів

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Новини
12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
22 грудня

Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
22 грудня

Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

15:29
21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

15:05
21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

15:04
21 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
21 грудня

Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

14:02
21 грудня

В активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомість

14:01
21 грудня

Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

14:00
21 грудня

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

14:00
21 грудня

Оновлено Державний реєстр РРО

13:58
21 грудня

За вбивство дружини - 7 років тюрми

14:15
20 грудня

Прикордонники Чернівецького загону підбили підсумки діяльності за рік, що минає

14:06
20 грудня

Мітинг у Чернівцях: колишні міліціонери вимагають збільшення пенсій

13:45
20 грудня

Демографічна ситуація на Буковині

12:49
20 грудня

Відділення, банкомати і сервіси ПриватБанку працюють в стабільному режимі

12:39
20 грудня

Протягом доби буковинські рятувальники ліквідували 3 пожежі

12:37
20 грудня

Глибоцький район: поблизу приватного домогосподарства виявлено тіло чоловіка без ознак життя

12:35
20 грудня

Як внести до свідоцтва про народження дитини її батька

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Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.
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Що, Де, Коли
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».
23 грудня о 09.15
у приміщенні музею «ветеранів Афганістану» та учасників антитерористичної операції (м. Чернівці, вул. Руська, 257а, III поверх) – відбудеться презентація розширеної експозиції музею
23 грудня о 12.00
23 грудня о 12.00
23 грудня о 12.00
В залі Чернівецької обласної філармонії у рамках творчого проекту «Людина в культурі» відбудеться обласна культурно-мистецька програма за підсумками роботи працівників культури та митців області у 2016 році «Цвіт культури розвивається».
Організатори мистецької програми – управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації та учбово-методичний центр культури Буковини.
23 грудня о 14:00
У Літературному Центрі Пауля Целана пройде засідання круглого столу на тему: «Протидія кримінальному переслідуванню та порушення прав внутрішньо переміщених осіб, що пов'язано з їх соціально-правовим статусом».
за адресою м. Чернівці, вул. Кобилянська,51.
23 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Наші права на місто”. Надія Вірна, журналістка, громадська активістка, буде розповідати про те, як і яку інформацію ми можемо отримати про місто, від міської влади, які є форми участі та впливу на прийняття рішень, а також про відкриті міські дані та їх важливість.
24 грудня о 10.00
Проспект Незалежності, 68б (пам’ятник загиблим в Афганістані буковинцям) – покладання квітів, вінків;
о 11.00 - вул. Руська, 35 (Свято-Миколаївський Собор) – поминальна служба
24 грудня о 14.00
відбудеться урочите відкриття сучасного майданчика для міні-футболу з синтетичним покриттям на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Чернівецької міської ради вул. Героїв Майдану, 152-А
25 грудня о 13.00
в басейні фітнес-центру «Титан» відбудеться урочистий захід «Вмію плавати» для учасників занять по «Програмі навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівці на 2016-2020 роки».
У програмі заходу: показові змагання з плавання, естафети на воді, та вручення сертифікатів про закінчення курсу з навчання плавання і медаль «Вмію плавати».
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Оперував на колінах під розриви снарядів

Сьогодні, 11:50 / Коментарів: 0
Оперував на колінах під розриви снарядів
– Док, що зі мною, я помираю?
– У тебе поранення живота й внутрішня кровотеча, сам розумієш…
– То везіть у лікарню!
– Не вийде, ми в оточенні. Єдиний шанс – оперувати тут, в окопі. Що скажеш?
– Робіть що треба, я у ваших руках!

Лютий 2015-го. Дебальцеве. У бліндажі без наркозу, донорської крові, інструментів і спеціального обладнання, під світлом примітивного китайського ліхтарика тривала складна операція на печінці, шлунку й підшлунковій залозі. Під час обстрілів земля сипалася в імпровізовану операційну. Хірург розумів, що оперує живий труп і що шанси на успіх мінімальні. Та в пораненого Олександра Тарасюка були інші плани…
Стан пацієнта стабілізували тільки через чотири години. Живий! Його перші слова після того, як медик витягнув дихальну трубку: «Док, я все чув! Ти перебирав мої кишки! Я хотів тебе вбити!». Лікар сказав: «Поб’єш мене, якщо виберемося з цього пекла». Він випрямив спину, що нестерпно боліла, адже оперувати доводилося на колінах… Зволікати ніколи. Час прориватися. Попереду – запеклий бій. Насамкінець хірург попросив анестезіолога зробити фото на згадку. Поранений, якого лише кілька хвилин тому перевели на самостійне дихання, зміг трохи підняти голову й показати пальцями знак перемоги – V.
Коли Сашко з лікарем Олександром Данилюком на позивний «Смайл», який подарував йому другий день народження, побачились через кілька місяців, вони не впізнали один одного. Це були вже зовсім інші люди. Сьогодні вони найкращі друзі. Найближчим часом збираються разом іти в гори, постійно спілкуються телефоном і зустрічаються. Олександр нещодавно повернувся з реабілітації в Угорщині, де оздоровлювався в межах проекту «Зігрій душу». І хоча життя перемогло, результати тієї операції й досі дивують поважних медиків, адже хірургічне втручання відбувалося з обмеженою анестезією.
– Більшу частину операції я був притомний, – згадує Олександр Тарасюк. – Хірург з асистентом розмовляли, проте ні поворухнутися, ні відповісти їм я не міг. Чую: «Подивися, чи він іще живий». А мене злість бере. Що за думки взагалі? Відчував, як мене перебирають усередині. Після тих відчуттів мене жодним стоматологом не злякаєш. Лікар усе коментував асистентові: «З печінкою розібралися. Перевіримо кишківник. Шлунок підлатали».
Це була остання операція перед проривом українських бійців. Прооперований пацієнт запитав у хірурга, що буде з ним далі.
Той відповів: «Тебе вивезуть до лікарні в Артемівськ (Бахмут. – Ред.). Якщо ні, то я тебе не залишу, я здамся в полон із тобою». Лікар уклав у праву кишеню штанів записку, в котрій написав, яку операцію зробив мені. Мене поклали в машину, і почався вихід наших військ із Дебальцевого. Під обстрілами ми прорвалися до Артемівська. Місцеві медики поставили мені крапельницю й швидкою відправили до Харкова. Вони запитували, у якій лікарні мене оперували. Ніхто не вірив, що складне хірургічне втручання здійснили просто в окопі. Адже навіть в умовах стерильної операційної не завжди вдається досягти таких результатів. «Смайл» зателефонував до харківської лікарні й сказав, що, можливо, є сенс переробити операцію. Проте медики запевнили фронтового хірурга, що все в нормі.
Звісно, складне поранення змінило звичний ритм життя Олександра. Досі заборонені великі фізичні навантаження, з війська комісували, а в тілі залишився осколок із Дебальцевого. Та чоловік не скаржиться, він просто радіє з того, що вижив.
– Коли запитують, як я все це витримав, відповідаю, що жодного разу не прощався з життям, адже воно прекрасне!
Одразу після повернення додому Олександр написав листа лікарю, який урятував його. Цей лист із банальними на перший погляд словами подяки за подарований шанс на життя висить на стіні в медика, а його копія – у батьків військового хірурга.
Народна армія
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