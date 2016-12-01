Дівчат офіціанток, які дали свідчення поліції, бандити змусили з'їсти весь попіл з попільничок в закладі. Фронтовики чекають результатів роботи поліції і готові до «бою».
Про надзвичайну подію в селищі міського типу Вороновиця Вінницької області повідомила на своїй сторінці в Facebook координатор вінницького Автомайдану Таїсія Гайда.
«АТОшнік повернувся з передової. Вирішив разом з дівчиною відкрити бар. Прийшли бандюки, почали вимагати щомісячну мзду за те, що вони дадуть йому можливість працювати », - написала Гайда
За її словами, хлопець пояснив бандюкам, що він учасник АТО, і що тільки повернувся з фронту.
У відповідь бандити заявили, що їм байдуже, хто він, оскільки їм повинні платити всі.
"Він відмовився. Вони приїхали вночі на трьох авто з битами, побили хлопця, розбили в мотлох його автомобіль. Сказали, що приїдуть через тиждень. Він не заплатив, лежав у госпіталі, вони увірвалися увечері в бар, перебили всю посуду і розгромили обладнання », - уточнила Гайда.
Вона підкреслила, що всіх дівчат-офіціанток, які дали свідчення поліції, бандити в покарання змусили зсипати попіл з усіх попільничок і з'їсти його.
Зараз погромниками займається поліція.
«Сподіваємося, що поліція впорається, тому що в противному випадку втрутяться ветерани АТО. І тоді тим бл ... м з Вороновиці, які надивилися «Бригади» буде весело ... Обіцяю. Тому що зло повинно бути покаране, без варіантів », - резюмувала координатор вінницького Автомайдану.
Тим часом поліція демонструє дипломатичність, називаючи погром в кафе «конфліктом між місцевими жителями і вінничанином».
«В смт. Вороновиця Вінницького району стався конфлікт між місцевими жителями і вінничанином. В результаті з'ясування відносин тілесні ушкодження отримав 21-річний житель Вінниці, який нещодавно повернувся із зони АТО », - повідомила прес-служба ГУ Національної поліції у Вінницькій області.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).
Поліція встановила всіх учасників конфлікту.
«Після отримання результатів судово-медичної експертизи по тяжкості отриманих тілесних ушкоджень потерпілим і розслідування всіх обставин злочину, буде надана остаточна правова кваліфікація правопорушення», - обіцяють в поліції.
Як повідомляв CRiMЕ, раніше в Дніпрі жорстоко побили трьох ветеранів АТО, які попросили працівників кафе вимкнути трансляцію російського пропагандистського телеканалу.
Один з постраждалих госпіталізовано до реанімації з важкою черепно-мозковою травмою та перелом кісток носа.
CRiMЕ