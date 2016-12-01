"Русинська автономія": Хто розхитує Закарпаття (відео)

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.
ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання. На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».
В залі Чернівецької обласної філармонії у рамках творчого проекту «Людина в культурі» відбудеться обласна культурно-мистецька програма за підсумками роботи працівників культури та митців області у 2016 році «Цвіт культури розвивається». Організатори мистецької програми – управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації та учбово-методичний центр культури Буковини.
У Літературному Центрі Пауля Целана пройде засідання круглого столу на тему: «Протидія кримінальному переслідуванню та порушення прав внутрішньо переміщених осіб, що пов'язано з їх соціально-правовим статусом». за адресою м. Чернівці, вул. Кобилянська,51.
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Наші права на місто”. Надія Вірна, журналістка, громадська активістка, буде розповідати про те, як і яку інформацію ми можемо отримати про місто, від міської влади, які є форми участі та впливу на прийняття рішень, а також про відкриті міські дані та їх важливість.
"Русинська автономія": Хто розхитує Закарпаття (відео)
Сьогодні, 09:08 / Коментарів: 0
Не варто забувати, що на Закарпатті досі відчувається вплив Віктора Медведчука
Чергова інформація про те, що закарпатські русини вимагають від Порошенка територіальної автономії, дещо зіпсувала святковий настрій у регіоні. Показовим є той факт, що інформацію про чергове зібрання закарпатських русинів першим оприлюднив не закарпатський сайт. На Закарпатті - різдвяно-новорічна тиша... Про зібрання закарпатці-русини в тому числі - не знали. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на "Депо". Якісь русини Закарпаття з російськомовними спікерами прийняли рішення вимагати від Порошенка територіальної автономії. За визнання русинства висловлювалось багато присутніх на зібранні, але чомусь і російською.
За інформацією strana.ua, представники закарпатських русинів прийняли рішення домагатися своєї територіальної автономії в Закарпатті шляхом імплементації референдуму 1991 року. До речі, багатьом невідомий нібито лідер русинського руху і член президії "Народної ради русинів Закарпаття" Іван Палінкаш зазначив основні вимоги русинів: "У нас 2 основних вимоги: визнання русинів національністю і визнання регіонального референдуму 1991, на якому 78% закарпатців проголосували за те, щоб наша область отримала статус самоврядної території в складі України. Ми вважаємо, що якщо Закарпаттю нададуть автономію, нічого тут страшного не буде. Ми хочемо розвиватися".
За словами Палінкаша, вимоги русинів спрямовані на адресу президента України Петра Порошенка і громада чекає від нього відповіді. До речі, одна з учасниць зібрання Depo.Закарпаття сказала наступне: "Це був круглий стіл на тему духовності. Йшлося про збереження традицій і материнської мови. А те, що дали, - це брехня і підстава. Про референдум там не було жодного слова", - розповіла жінка.
Нещодавно голова СБУ Василь Грицак заявив про намір Кремля розділити Україну на князівства і розхитати Європу. У розрізі цього так звана "автономізація Закарпаття" може бути своєрідною спробою Кремля розхитувати нашу країну. "Ми вирішили спрацювати на випередження та публічно озвучити наміри ворога про спробу дестабілізувати ситуацію через штучні акції протесту в столиці під усіма можливими гаслами. Оприлюднені плани - лише верхівка айсберга. Глобальні плани Кремля набагато ширші - дестабілізація ситуації не тільки у нашій країні, але у Білорусі, Молдові, Польщі, Словаччині, та, у так званій, "старій Європі", - сказав Грицак.
За його словами, головне усвідомлювати, що Кремль не змінив кінцевої мети своєї стратегії щодо нашої країни - знищення української державності. "Сьогодні я можу стверджувати, що перший етап маріонетки російських спецслужб успішно провалили, звісно, за нашою допомогою та інших правоохоронних органів", - наголосив глава СБУ.
Він заявив, що підривна робота проти нашої країни має кілька напрямків і Служба знає про них і контролює ситуацію. За словами глави СБУ, прослідковується чітка стратегія дій російських спецслужб, яка реалізується, зокрема, на двох рівнях - перший стосується регіонів України.
Очевидно, на Закарпатті піднялась чергова хвиля "автономізації". І дуже шкода, що участь у ній беруть люди з відомими іменами. Не варто забувати, що на Закарпатті досі відчувається вплив Віктора Медведчука. За певними розслідуваннями місцевих ЗМІ за незаконними акціями пересічників на Закарпатті стояли провокатори-"русини" і люди Шаранича-Медведчука. А весною 2016-го, після засідання третьої сесії Закарпатської облради VІІ скликання в Інтернеті опублікували прийняте на сесії звернення, в якому депутати згадали про той самий референдум 1991 року. Тоді за всім цим побачили слід Медведчука-Балоги.