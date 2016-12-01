«Альфа» запрошує буковинців до своїх лав

От просто скажіть: кого найбільше бояться злочинці, зрадники і терористи? Чи будуть вони кричати «Ой-ой, це ж розгнівані патріоти!», «Тікаймо, за нами прийшли свідомі громадяни!», чи ж, у кращому випадку, «Увага, тут поліція»? Коли приходить час чергового поганця, усі вони, як один, верещать «Ааааа, рятуймося, це ж СБУ!» Тож маємо гарні новини. На сайті Служби безпеки України з‘явився новий розділ. Його присвячено діяльності окремого бойового підрозділу, який і втілює у собі усі страхи ворогів держави — Центру спеціальних операцій «А», або ж, простіше, — спецпризначенцям СБУ «Альфа».
А ще, із конкретних новин, — цей славетний підрозділ оголошує набір кандидатів на вступ до своїх лав. Будь-хто, чиї фізичні дані та соціальний статус відповідають оголошеним критеріям, може спробувати долі і надати документи на вступ. Первинну анкету можна заповнити за посиланням, а вже потім, залежно від результатів анкетування, пройти конкурсний відбір, фізичні та психологічні тести і, зрештою, влитися до бойового колективу.
Кандидатам, які пройдуть відбір, обіцяють стабільне грошове та матеріальне забезпечення, непоганий соціальний пакет та чудові перспективи у майбутньому. До речі, кандидатів обіцяють особливо не мордувати: перелік документів, вимог та необхідний фізичний мінімум досить лояльні. Еліта еліт, добре вмотивовані і оснащені бійці, цікаві і ризиковані завдання — знешкодження терористів та легендарних злочинців, затримання зрадників та шпигунів, розкладання посібників ворога акуратними рядочками на асфальті — усе це в майбутньому очікує на кандидатів-везунчиків. Можливо, майбутні бойові побратими уже чекають саме на вас!
В рамках кількох наших проектів ми екіпірували для ЦСО «А» снайперів та бійців
Тим же, хто з якихось причин ще вагається і не поспішає долучатися до бойових підрозділів СБУ, ми пропонуємо іншу зручну форму співпраці зі Спецслужбами. В рамках проекту «Оперативне реагування» ми, волонтери «People’s Project», збираємо пожертви і купуємо необхідне обладнання у тому числі і для хлопців із «Альфи». Ми вважаємо, що безпека України понад усе; тож перш за все мусять бути виконані небезпечні бойові завдання, а вже потім, колись, можна і просторікувати – «А чого я, а чого не держава». Хлопці, які боронять нашу країну, мусять бути оснащені за останнім словом науки і техніки, і якщо у якихось випадках можемо допомогти саме ми з вами — не бачимо жодних причин цього не зробити.Джерело