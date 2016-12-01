АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ

П'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.На словах західні демократії підтримують сирійських повстанців, навіть надають їм певну допомогу. До появи російських літаків над Сирією з повітря повстанців прикривали літаки НАТО. А потім фактично покинули напризволяще тих, кому постійно висловлюють співчуття. Українцям така політика добре відома.Путін відверто сказав, що війна у Сирії для російської армії - "найкращі навчання". А для чого вони вчаться вбивати і руйнувати? Для відродження імперії й навіть її розширення, недарма цей "лідер нації" недавно заявив, що Росія "кордонів не має". Апетити Кремля поширюються не лише на всі постсовєтські держави і колишні країни-сателіти СССР. Московські великодержавники прагнуть диктувати свою волю всій Європі і навіть світові. Те, що вони виробляють на Донбасі й в Сирії - лише навчання перед головними операціями. Невже Захід цього не розуміє?Звичайно, що розуміє. Але його політики звикли до комфортного життя і не бажають лізти у пекло силового протистояння. Вони цинічно розраховують, що Путін зав'язне в Україні та Сирії, витратить там свої ресурси, чим тоді й зможуть скористатися західні держави. Але політика ця короткозора, вона вже дуже дорого обійшлася світові. Нинішня спроба стикнути Росію з Ісламською державою для їхнього взаємного знищення очікуваних результатів західним політикам не дасть. Досвід Другої світової війни і подій, що передували їй, жодного оптимізму не вселяє. Гітлера західні політики штовхали на Сталіна, а Сталіна на Гітлера. У результаті два диктатори порозумілися між собою і розв'язали світову війну, яка обійшлася людству в десятки мільйонів загиблих.Нацизм з'явився не на порожньому місці - це була реакція крайньо-правих на крайньо-лівий більшовизм. Сталін сприяв приходу Гітлера до влади, розраховуючи використати його для реалізації своїх величезних геополітичних планів. Так і нині "Ісламська держава" не вигулькнула нізвідки, а крайні ісламісти скористалися підтримкою нових реваншистів. Відомо, хто хоче переглянути результати програної Холодної війни. Недарма серед серед бойовиків стільки громадян РФ, а військом ісламістів взагалі командує уродженець ще совєтського Таджикистану.Як нацистів сталінський Кремль планував використати у ролі "криголаму" для руйнації міжвоєнної Європи, так й ісламських фанатиків путінський Кремль використовує з подібною метою в сучасних умовах. Світ стривожений агресивною політикою "Ісламської держави", але завдати їй могутнього удару не спішить. Кожен політик має власні плани, і заради їхньої реалізації не бажає вдаватися до спільних дій з іншими політиками.А це вже було в історії, і завершилося величезною трагедією. Коли в 1936 р. спалахнула громадянська війна в Іспанії, демократичні держави обрали тактику "невтручання". А Гітлер направив в Іспанію своїх льотчиків і танкістів, які пройшли там "найкращі навчання" перед світовою війною. Літаки німецького "Легіону Кондор" 26 квітня 1937 р. розбомбили місто Герніку, поклавши тим початок подібних бомбардувань в майбутній Другій світовій війні. Вони навіть не здогадувалися, що 1945 року під ударами американської й англійської авіації запалають Гамбург, Дрезден, Лейпциг - диявол, випущений гітлерівцями, повернувся до них. А під німецькими бомбами до того згоріли польська Варшава, голландський Роттердам, англійський Ковентрі.Нині російськими бомбами зруйнований Алеппо. Куди "путінські соколи" спрямують свої літаки у найближчому майбутньому? Невже західні європейці думають, що їм нічого не загрожує? Їхні діди вісімдесят років тому ще могли надіятися - мовляв, минеться. Але наступні події засвідчили, що біда неминуче прийшла і до них. Нині все реальнішою стає подібна ж небезпека. Ігнорувати її не можна: Алеппо подає знак біди майбутньому Європи.Злочини мають бути покараними негайно, інакше злочинець нахабніє і зупинити його все важче. Кремлівська верхівка вже має стати перед міжнародним трибуналом, адже Алеппо разом з Донбасом перед всім світом показали справжнє обличчя "Русского міра". Елементарний інстинкт самозбереження повинен підштовхнути західних політиків до рішучих дій. Інакше біда неминуче прийде і в їхній - поки що затишний і комфортний - дім. Кров невинних жертв волає: зупиніть убивць, доки не пізно!