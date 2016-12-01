Карпатський віщун: Жінка-матір знову подолає ворожі підступи та поведе Україну до світла

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Новини
12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
22 грудня

Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
22 грудня

Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

15:29
21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

15:05
21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

15:04
21 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
21 грудня

Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

14:02
21 грудня

В активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомість

14:01
21 грудня

Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

14:00
21 грудня

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

14:00
21 грудня

Оновлено Державний реєстр РРО

13:58
21 грудня

За вбивство дружини - 7 років тюрми

14:15
20 грудня

Прикордонники Чернівецького загону підбили підсумки діяльності за рік, що минає

14:06
20 грудня

Мітинг у Чернівцях: колишні міліціонери вимагають збільшення пенсій

13:45
20 грудня

Демографічна ситуація на Буковині

12:49
20 грудня

Відділення, банкомати і сервіси ПриватБанку працюють в стабільному режимі

12:39
20 грудня

Протягом доби буковинські рятувальники ліквідували 3 пожежі

12:37
20 грудня

Глибоцький район: поблизу приватного домогосподарства виявлено тіло чоловіка без ознак життя

12:35
20 грудня

Як внести до свідоцтва про народження дитини її батька

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Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.

Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.
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Що, Де, Коли
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».
23 грудня о 09.15
у приміщенні музею «ветеранів Афганістану» та учасників антитерористичної операції (м. Чернівці, вул. Руська, 257а, III поверх) – відбудеться презентація розширеної експозиції музею
23 грудня о 12.00
23 грудня о 12.00
23 грудня о 12.00
В залі Чернівецької обласної філармонії у рамках творчого проекту «Людина в культурі» відбудеться обласна культурно-мистецька програма за підсумками роботи працівників культури та митців області у 2016 році «Цвіт культури розвивається».
Організатори мистецької програми – управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації та учбово-методичний центр культури Буковини.
23 грудня о 14:00
У Літературному Центрі Пауля Целана пройде засідання круглого столу на тему: «Протидія кримінальному переслідуванню та порушення прав внутрішньо переміщених осіб, що пов'язано з їх соціально-правовим статусом».
за адресою м. Чернівці, вул. Кобилянська,51.
23 грудня о 18:00
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Наші права на місто”. Надія Вірна, журналістка, громадська активістка, буде розповідати про те, як і яку інформацію ми можемо отримати про місто, від міської влади, які є форми участі та впливу на прийняття рішень, а також про відкриті міські дані та їх важливість.
24 грудня о 10.00
Проспект Незалежності, 68б (пам’ятник загиблим в Афганістані буковинцям) – покладання квітів, вінків;
о 11.00 - вул. Руська, 35 (Свято-Миколаївський Собор) – поминальна служба
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Карпатський віщун: Жінка-матір знову подолає ворожі підступи та поведе Україну до світла

Сьогодні, 14:29 / Коментарів: 0
Карпатський віщун: Жінка-матір знову подолає ворожі підступи та поведе Україну до світлаІвана Сорохманюка з карпатської Замагори односельчани з повагою називають мольфаром, себто відуном. Сам дідо Іван «звання» мольфара не любить. «Нема тепер тих давніх мольфарів, що знали заговорювати хмари і говорити з лісом, нема, – хитає головою старий. – Здрібніли люди! Але, слава Йсу, ще щось знають і вміють чути!»
Свою силу дідо Іван пояснює вмінням слухати природу, її непомітні рухи та знаки. Пояснює: «Ви в містах вже нічого не чуєте та не бачите. За гамором, за поспіхом оглухли та осліпли! А я весь час у горах, я вмію чути все, що діє навколо, а потім все те тлумачити».

Чотири роки тому карпатські відуни шокували суспільство пророцтвом про важкі часи для України. Бачив страшні картини майбутнього і дід Іван: «Боліла мені душа, коли почала українська кров проливатися, бо я про те наперед знав, і хотів людей попередити, а мало хто хотів слухати. Але в народі – найбільша сила, українці – народ правдивий і роботящий. Тому ми все зможемо подолати, хоч як би нас не дурили політики», - каже мудрець.
Новому 2017 року мольфар радіє, бо бачить добрі знаки. Цей рік, кажуть прикмети природи, буде роком пробудження.

«Хіба не видно було – минулого року Україна ніби спала, втомившись від зла. Люди ходили сонні, похнюплені. А тепер з весною пора прокинутися, змити оте все зле, що набралося. Весна прийде так, як добра жінка заходить до дому - без злоби, без крику, але відразу стає світло та тепло».

Віщун свідчить: у 2017 році Україну чекають великі зміни на краще. Нарешті закінчиться війна на Донбасі, і окуповані території повернуться до України. «Бачу, що буде там велике прозріння, люди зрозуміють, що їх роками за дурнів мали і довели до краю, - пояснює Сорохманюк. – Ми приймемо їх як блудних синів, хоча рани ще довго болітимуть».

Мольфар каже: щоб зцілити Україну, потрібна жінка, справжня матір на чолі народу. Вона знає рідну землю, відчуває її біди та клопоти, і зможе вивести що болить рідній землі, і допоможе їй розквітнути.

Проте на заваді тому ставатимуть сили зла, бо вороги України постійно чинитимуть підступи. «Багато обману буде, коли чорне назвуть білим, а багно – золотом. Бачу, як негідники замість жінки-матері об’являть народу чоловіка в жіночій подобі. Та фальшива личина голосно зватиме миритися з ворогами, а воювати з друзями. А ще підбиратиметься до жінки-матері, щоб забрати її силу. Та наш народ не обманеш, бо в ньому сила Правди!»

Дід Іван додає, що Правда – на стороні українців, і кожен має докласти власних сил для перемоги. «Як не трудитися, то не буде нічого! Якщо кривду бачиш – то не минати, а виправити на добро. Як самому сили мало - з людьми гуртуватися. Якщо влада своїх людей не шанує, гнати її в шию. Вірити в себе, в Україну, в материнське серце».

«Слід вірити в себе та в силу народу, - закінчує напучення віщун. - Багато було вовків у овечій шкурі, та всі вони безвісти згинули. А жінка-мати буде з народом і виведе його до світла. Пора вставати, прокидатися та піднімати Україну».
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