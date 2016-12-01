Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

Шановні чернівчани!

Сьогодні депутати Чернівецької міської ради провалили проект модернізації електротранспорту у Чернівцях, таким чином відмовившись від можливості випустити на чернівецькі вулиці 50 нових тролейбусів. Це вкрай необхідно, аби зняти напругу у місті з графіком руху тролейбусів, з якістю надання послуг тощо.

Розумію, що більшості депутатів проблема електротранспорту у Чернівцях не цікава, адже вони їздять на своїх джипах і не думають про проблеми пересічних людей.

Зважаючи на те, у якому стані зараз тролейбусне управління, усвідомлюю, що у наступний рік ми увійдемо із ще гіршими показниками, в тому числі і по кількості тролейбусів, які вийдуть на чернівецькі вулиці. Майже весь парк управління зношений, більшості машин понад 30 років. Цьогорічна спроба придбати вживані тролейбуси не дала належного ефекту, бо з 26 очікуваних машин вдалося придбати лише частину.

Неголосування за проект модернізації електротранспорту у цьому році позбавить Чернівці можливості отримати грант у 30 мільйонів гривень на закупівлю нового транспорту. Такою є ціна популізму і того, що зараз відбувається в міській раді. Вважаю це злочином проти чернівчан.

Закликаю городян прийти на позачергову сесію, на якій буду повторно вносити це питання на розгляд депутатського корпусу для того, щоби у Чернівцях все ж таки був екологічно чистий сучасний електротранспорт.

Більшість депутатів з політичних мотивів не хочуть за це голосувати. Тому в наступному році, коли стане питання про банкрутство тролейбусного управління, яке зможе випустити на маршрути лише декілька десятків машин, буду ставити питання про достроковий розпуск міської ради. Так далі продовжуватись не може, це злочин проти чернівчан, громади міста.

Вчора було засідання виконавчого комітету, перед цим була зустріч з керівниками всіх фракцій, де це питання було погоджено. Після цього члени виконавчого комітету, які, до речі, представляють всі політичні сили, представлені в міській раді, одноголосно схвалили проект оновлення електротранспорту.

Сьогоднішнє голосування на сесії показало, що більшість депутатів готові працювати проти чернівчан, проти міста за принципом «Чим гірше, тим краще».

Для прикладу, в Одесі вже відбувся тендер, проведена закупівля нових тролейбусів, виконавчі комітети та міські ради Івано-Франківська, Кременчука підтвердили, що вони закуповують нові тролейбуси. Львів, Житомир, Вінниця, Київ, Харків і багато інших міст працюють за цією програмою. Тому вони матимуть нові тролейбуси, а ми будемо їздити на тих, що ламаються і небезпечні для перевезення пасажирів.

Чернівчани, робіть висновки !