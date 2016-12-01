Надання населенню області субсидій у листопаді

У січні–листопаді п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 123,9 тис. домогосподарств (на 38,7% більше, ніж у січні–листопаді 2015р.). Субсидії призначено 112,9 тис. домогосподарств (91,1% від тих, які за ними звернулися). У порівнянні з січнем–листопадом 2015р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 1,7 раза.
У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії у листопаді п.р. становила 846,0 грн. проти 669,0 грн. у листопаді 2015р.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 34,2% домогосподарств області (у 1,6 раза більше, ніж у листопаді 2015р.).
Про це повідомляє ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Крім того, за субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою в січні–листопаді п.р. звернулося 29,8 тис. домогосподарств (на 30,6% більше, ніж за січень–листопад 2015р.).
Субсидії цього виду призначено 18,7 тис. домогосподарств, що складало 62,9% від тих, які за ними звернулися. У порівнянні з січнем–листопадом 2015р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась на 12,1%.
Середній розмір призначеної у листопаді п.р. субсидії на одне домогосподарство становив 1922,1 грн. проти 1550,3 грн. у листопаді 2015р.