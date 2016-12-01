Луценко повідомив, чий наказ призвів до загибелі правоохоронців у Княжичах

Саме усний наказ про звільнення заручників, виданий начальником управління кримінального розшуку НП в м.Києві Курятою призвів до загибелі правоохоронців у с. Княжичах Броварського району. Про це повідомив під час неформального засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"... з точки зору слідства, саме цей наказ на звільнення заручників без проведення необхідних підготовчих етапів, визначених посадовими інструкціями, і спричинив подальші події“,- сказав Ю.Луценко.
Він пояснив, що затримані у Княжичах співробітниками ДСО поліцейські-розвідники повідомили своєму керівнику Іващенку і, одночасно, начальнику управління кримінального розшуку НП в м.Києві Куряті, що їх затримали. Після цього, за даними слідства, Курята зателефонував начальнику Шевченківського відділення НП у м.Києві Мариновському, який перебував зі співробітниками КОРД і поліції особливого призначення в засідці в будинку в Княжичах і “надав усну вказівку звільнити затриманих співробітників поліції”.
Після чого, за словами Ю.Луценка, співробітники КОРД почали операцію зі звільнення заручників.
Генпрокурор додав, що наразі слідством допитано 4 потерпілих, 37 свідків.
Він зазначив, що з другого дня трагедії у Княжичах слідство веде ГПУ, а МВС може проводити тільки внутрішні розслідування.
Як повідомляв УНН, у селищі Княжичі Броварського району сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинуло 5 правоохоронців.