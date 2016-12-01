Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

Сьогодні в Чернівцях ГМ “ОПОРА” презентувала результати вимірювання Індексу публічності Чернівецької міської ради. За даними моніторингу ОПОРИ, Чернівецька міська рада не змінила свою позицію в загальноукраїнському рейтингу і так само як і в 2015 році, посіла 6-ту сходинку, зберігаючи досить високий рівень публічності.



Представляючи результати моніторингу, Прокоп Тарас наголосив, що основне на що міській раді потрібно звернути увагу задля підвищення своєї публічності в наступному році, це оприлюднення інформації про поіменне голосування та реєстрацію депутатів міської ради на пленарних засіданнях, а також публікація всієї інформації, що стосується роботи комунальних підприємств та закладів соціальної сфери міста (школи, лікарні і т.д.), включаючи інформацію про сферу діяльності, кадровий склад, фінансові звіти та звіти про виконану роботу.

Для прикладу, представник ОПОРИ показав сайт Словянської міської ради (Донецька обл.), на якому публікується вичерпна інформація про діяльність депутатів ради: http://e-deputat.slavrada.gov.ua/uk



Позитивним моментом в роботі міської ради відзначили активну взаємодію з громадою міста та наявність значного об’єму інформації про роботу міської ради на веб-сайті. Суттєво підвищився рівень публічності міського голови, він зріс на 6%, проте в порівнянні з 2015 р., його місце в рейтингу не змінилося і міський голова знову зайняв 5‑ту сходинку. На веб-сайті міської ради представлена вичерпна інформація про міського голову, його діяльність та повноваження. Проте і досі не оприлюднено інформацію про штатних, позаштатних помічників та радників міського голови. Також в місті діє система закупівель PROZORRO, та на даний момент рада провела тільки 9% закупівель використовуючи її. Міська рада розпочала роботу з оприлюднення інформації в форматі відкритих даних, проте їх досить мало і немає програмного документу, який визначав би пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.



В Чернівцях діє один з найпрогресивніших Статутів територіальної громади, який забезпечує більшість новітніх механізмів участі громади міста в процесі прийняття рішень (електронні петиції, бюджет участі і т.д.).



Дещо знизився рейтинг публічності виконавчих органів і цього року вони отримали 59%. На даний момент є недоступною інформація про персональний склад виконавчого комітету та біографічні дані його членів, хоча раніше ця інформація була доступна. Разом з тим, вся інформація щодо діяльності виконкому оприлюднюється (проекти рішень та рішення, час та місце засідань). Мінусом роботи виконавчих органів є відсутність інформації, що містить формули розрахунків тарифів на комунальні послуги, відсутність договорів, які укладає міська рада. Відсутня фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності, а також немає переліку перевізників, що надають транспортні послуги в місті та маршрутів руху громадського транспорту. Відсутні відомості щодо комплексних (територія всього міста) схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та немає переліку розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.



В місті створено Центр надання адміністративних послуг, який працює досить ефективно, проте ЦНАП тільки нещодавно запустив веб-сайт, який містить дуже обмежену інформацію. На сайті є тільки перелік послуг для юридичних осіб та ФОПів, на ньому не створені особисті кабінети мешканців та немає можливості отримання послуг через телекомунікаційні засоби.



На 5% зріс і рівень публічності депутатів міської ради і вони отримали 58%, зайнявши у всеукраїнському рейтингу 8-ме місце. В порівнянні з минулими роками, оприлюднено більше інформації про депутатів (їх контактні дані, декларації), проте і досі немає біографічних даних.



В раді запроваджена електронна система голосування, але на сайті не оприлюднюються дані щодо реєстрації та результатів голосування депутатів, а також не публікуються депутатські запити і немає плану про реалізацію доручень виборців.



В раді немає жодних перешкод в плані участі громади міста в процесі прийняття рішень, кожен мешканець може вільно відвідувати пленарні засідання та засідання депутатських комісій і навіть виступати. Значно покращилася ситуація цього року в плані проведення депутатами особистого прийому виборців, проте і досі, більшість депутатів не надто активно комунікують зі своїми виборцями і не були ініціаторами проведення громадських слухань.



Хоча вже пройшло більше року з часу обрання депутатів, тільки окремі з них звітували перед виборцями про свою роботу, а на сайті не оприлюднено жодного звіту депутата чинного скликання.







Більш детальніше з результатами дослідження 2016 р. та рекомендаціями Чернівецькій міській раді можна ознайомитись за посиланням: http://bit.ly/2i0beCM

