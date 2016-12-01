Податкові борги перевірте онлайн

На офіційному порталі ДФС працює електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».

Для перевірки інформації щодо наявності податкового боргу у платника податків необхідно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Після введення такої інформації в одне з полів система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання, і повідомить про результати пошуку.

Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Слід враховувати, що у електронному онлайн сервісі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» зазначається інформація про наявність боргу платника вцілому по Україні, тоді як платник податків може перебувати на обліку не лише в контролюючому органі за основним місцем обліку, а й обліковуватись як платник окремих податків та зборів в контролюючих органах за неосновним місцем обліку.

За допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) в приватній частині (особистому кабінеті), з використанням електронного цифрового підпису, доступний розділ «Стан розрахунків з бюджетом», який дає можливості:

- переглянути дані щодо розрахунків з бюджетом за останні 2 роки;

- застосування фільтру в розрізі контролюючих органів;

- вивантажити інформацію у форматі XML–файлів.

Крім того, платник, з метою проведення звірки щодо стану розрахунків з бюджетом, може безпосередньо звернутись до контролюючих органів за основним та неосновним місцем обліку.

