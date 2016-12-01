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21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

15:04
21 грудня

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15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
21 грудня

Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

14:02
21 грудня

В активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомість

14:01
21 грудня

Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

14:00
21 грудня

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

14:00
21 грудня

Оновлено Державний реєстр РРО

13:58
21 грудня

За вбивство дружини - 7 років тюрми

14:15
20 грудня

Прикордонники Чернівецького загону підбили підсумки діяльності за рік, що минає

14:06
20 грудня

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13:45
20 грудня

Демографічна ситуація на Буковині

12:49
20 грудня

Відділення, банкомати і сервіси ПриватБанку працюють в стабільному режимі

12:39
20 грудня

Протягом доби буковинські рятувальники ліквідували 3 пожежі

12:37
20 грудня

Глибоцький район: поблизу приватного домогосподарства виявлено тіло чоловіка без ознак життя

12:35
20 грудня

Як внести до свідоцтва про народження дитини її батька

12:25
20 грудня

Платники можуть долучитись до модернізації «Електронного кабінету»

12:20
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Від чернівецьких користувачів радіочастот бюджет отримав 215,8 тис. грн.

12:19
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11:08
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10:57
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Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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Що, Де, Коли
21 грудня о 12:00
в конференц-залі бізнес-центру Інтерсіті (вул. Шевченка, 28) відбудеться прес-конференція ГМ Опори щодо результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад.
Під час прес-конференції
21 грудня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція голів протестантських релігійних конфесій щодо святкування у Чернівецькій області 500-річчя Реформації.
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».
23 грудня о 09.15
у приміщенні музею «ветеранів Афганістану» та учасників антитерористичної операції (м. Чернівці, вул. Руська, 257а, III поверх) – відбудеться презентація розширеної експозиції музею
23 грудня о 12.00
23 грудня о 12.00
24 грудня о 10.00
Проспект Незалежності, 68б (пам’ятник загиблим в Афганістані буковинцям) – покладання квітів, вінків;
о 11.00 - вул. Руська, 35 (Свято-Миколаївський Собор) – поминальна служба
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

Сьогодні, 15:00 / Коментарів: 0
Статтею 49 Конституції України гарантовано право кожної особи на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.
Відповідно до частини 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» вимушені переселенці мають право на забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством та на надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
Після отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, фізична особа, що офіційно проживала на території, яка на даний час є непідконтрольною Україні,має право отримати необхідну медичну допомогу за новим місцем проживання.
Надання медичних послуг для внутрішньо переміщених осіб у комунальних закладах охорони здоров’я забезпечують органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.
Звертаємо увагу!Якщо медичний працівник відмовляє такій особі в наданні медичної допомоги з будь-якої причини, приміром, мотивуючи це тим, що людина не має місця реєстрації, або, що такій особі потрібно звернутися до іншого медичного закладу населеного пункту, до якого віднесено територію, на якій тимчасово перебуває чи проживає пацієнт, то такі дії є абсолютно неприйнятними. Більше того, зважаючи на положення чинного законодавства про охорону здоров’я, ці дії цілком можна вважати проявом дискримінації.
Так, відповідно до статті 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
Так само, кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.
Навіть більше, в силу вимог Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» відсутність реєстрації у фактичного переселенця, не взятого на облік як переміщена особа, не може бути підставою для відмови йому в наданні медичної допомоги.
Важливо!Зазначена норма гарантує, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.
Як діяти в такому випадку внутрішньо переміщеній особі?
За таких обставинвимагайте від лікаря письмової відмови у наданні медичної допомоги із зазначенням причини. Така відмова може оформлятися у вигляді листа або довідки з проставленням підпису лікаря та печатки медичної установи.
Якщо лікар відмовляється від надання письмової відповіді, ви вправі написати відповідну скаргу на ім’я керівника медичного закладу.
Так само, можна подати скаргу до територіального органу охорони здоров’я, або заяву до поліції в порядку статті 139 Кримінального кодексу України – ненадання допомоги хворому медичним працівником, або звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування шкоди завданої відмовою лікаря.

Жанна Патєхіна,
заступник начальника відділу організаційної роботи,
юридичного забезпечення діяльності та інформації
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Чернівецькій області
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