Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

Послугами обласної служби зайнятості скористалося 1114 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО та яким надано статус безробітного. 1060 з них мали право на отримання допомоги по безробіттю. Про це повідомив директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.



«Особлива увага служби зайнятості – працевлаштуванню демобілізованих учасників АТО, адже вони потребують підтримки в адаптації до умов мирного життя та інтеграції на ринку праці», – наголошує Р. Криган.



Вдалося працевлаштувати 154 осіб цієї категорії, в тому числі шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 10, 4 колишніх атовців влаштовані на нові робочі місця з компенсацією роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.



Також служба зайнятості пропонує демобілізованим учасникам АТО професійне навчання (професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації) за направленнями служби зайнятості. Цьогоріч такою можливістю скористалися 38 осіб, 35 з них після закінчення профнавчання працевлаштувалися.



Крім того, роботодавці залучили до тимчасової зайнятості (громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру) 54 особи.



На 1 грудня 2016 року на обліку в обласній службі зайнятості перебував 651 демобілізований із зони АТО військовослужбовець зі статусом безробітного.