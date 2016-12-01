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21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

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21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

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21 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

14:39
21 грудня

Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

14:02
21 грудня

В активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомість

14:01
21 грудня

Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

14:00
21 грудня

Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

14:00
21 грудня

Оновлено Державний реєстр РРО

13:58
21 грудня

За вбивство дружини - 7 років тюрми

14:15
20 грудня

Прикордонники Чернівецького загону підбили підсумки діяльності за рік, що минає

14:06
20 грудня

Мітинг у Чернівцях: колишні міліціонери вимагають збільшення пенсій

13:45
20 грудня

Демографічна ситуація на Буковині

12:49
20 грудня

Відділення, банкомати і сервіси ПриватБанку працюють в стабільному режимі

12:39
20 грудня

Протягом доби буковинські рятувальники ліквідували 3 пожежі

12:37
20 грудня

Глибоцький район: поблизу приватного домогосподарства виявлено тіло чоловіка без ознак життя

12:35
20 грудня

Як внести до свідоцтва про народження дитини її батька

12:25
20 грудня

Платники можуть долучитись до модернізації «Електронного кабінету»

12:20
20 грудня

Від чернівецьких користувачів радіочастот бюджет отримав 215,8 тис. грн.

12:19
20 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

11:08
20 грудня

Буковинець позбувся автомобіля через приховані у сховищі цигарки

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10:58
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10:57
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Ігор Буркут, політолог:

ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ Минуло три роки після Майдану, а українці так і не дочекалися швидких змін на краще, яких очікували під час Революції Гідності. Кожна революція вселяє у людей великі сподівання, проте невдовзі приходить розчарування - позитивних змін доводиться чекати надто довго.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
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21 грудня о 12:00
в конференц-залі бізнес-центру Інтерсіті (вул. Шевченка, 28) відбудеться прес-конференція ГМ Опори щодо результатів вимірювання Індексу публічності місцевих рад.
Під час прес-конференції
21 грудня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція голів протестантських релігійних конфесій щодо святкування у Чернівецькій області 500-річчя Реформації.
22 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 10-ї позачергової сесії обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про обласний бюджет на 2017 рік».
22 грудня о 15.30
в приміщенні Чернівецької обласної ради та адміністрації (вул. Грушевського, 1, зала селекторних нарад №418) відбудеться круглий стіл на тему «Перспективи розвитку позакласного та позашкільного виховання та навчання учнів із врахуванням передового досвіду фахівців».
23 грудня о 09.15
у приміщенні музею «ветеранів Афганістану» та учасників антитерористичної операції (м. Чернівці, вул. Руська, 257а, III поверх) – відбудеться презентація розширеної експозиції музею
23 грудня о 12.00
23 грудня о 12.00
24 грудня о 10.00
Проспект Незалежності, 68б (пам’ятник загиблим в Афганістані буковинцям) – покладання квітів, вінків;
о 11.00 - вул. Руська, 35 (Свято-Миколаївський Собор) – поминальна служба
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 1100 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО

Сьогодні, 14:39 / Коментарів: 0
Послугами обласної служби зайнятості скористалося 1114 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО та яким надано статус безробітного. 1060 з них мали право на отримання допомоги по безробіттю. Про це повідомив директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.

«Особлива увага служби зайнятості – працевлаштуванню демобілізованих учасників АТО, адже вони потребують підтримки в адаптації до умов мирного життя та інтеграції на ринку праці», – наголошує Р. Криган.

Вдалося працевлаштувати 154 осіб цієї категорії, в тому числі шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 10, 4 колишніх атовців влаштовані на нові робочі місця з компенсацією роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Також служба зайнятості пропонує демобілізованим учасникам АТО професійне навчання (професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації) за направленнями служби зайнятості. Цьогоріч такою можливістю скористалися 38 осіб, 35 з них після закінчення профнавчання працевлаштувалися.

Крім того, роботодавці залучили до тимчасової зайнятості (громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру) 54 особи.

На 1 грудня 2016 року на обліку в обласній службі зайнятості перебував 651 демобілізований із зони АТО військовослужбовець зі статусом безробітного.
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