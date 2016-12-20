Теми дня ТВА вівторок, 20.12.16



- Що насправді коїться із "ПриватБанком": вимушений крок урядовців чи звичайне рейдерство.

- Фінансисти облдержадміністрації порахували, що на потреби Буковини наступного року необхідно майже 4 мільярди гривень.

- Фінансова децентралізація - ярмо для об'єднаних територіальних громад, або ж шанс на їхню самодостатність?

- 4 об’єднані територіальні громади Буковини обрали міських голів та депутатів.

- З новим транспортом та сварками.

- Гроші ніяк не поділять між АТОвцями - тими, що зареєструвались у міській черзі на житло, і тими, які записувалися від громадської організації.

- У Чернівцях знову протестували пенсіонери УМВС, які вимагають прирівняти їх до поліцейських.

- Що потрібно, аби привабити туристів?

- Цигарки, спирт, зброя та нелегали. Впродовж року прикордонники фіксували різні порушення.

- Про 9-річну дівчинку, котру поховали живцем, та спогади, які назавжди закарбувалися у пам’яті.

- Книжки для найменших уже рік видає чернівецьке видавництво "Чорні вівці".