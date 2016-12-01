Для договорів можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

Платники податків мають право використовувати посилені сертифікати відкритих ключів, отримані в АЦСК ІДД ДФС, для укладення договорів в електронній формі з іншими суб’єктами господарювання.

Пунктом 3 Правил посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (далі – ДСТСЗІ СБУ) від 13.01.2005 № 3 (у редакції наказу ДСТСЗІ СБУ від 10.05.2006 № 50) визначено, що порядок та процедури обслуговування сертифікатів підписувачів, перелік сфер, у яких дозволяється використання сертифікатів та обмеження щодо їх використання встановлюється Регламентом роботи Акредитованого центру сертифікації ключів.

Так, відповідно до пункту 3.1 Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту (далі – АЦСК ІДД), АЦСК ІДД здійснює обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів, сформованих для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, фізичних осіб незалежно від сфери їх використання.

Сферою використання посилених сертифікатів АЦСК ІДД є організація електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, в тому числі подання електронної звітності, здійснення електронного листування, укладення договорів в електронній формі тощо.

Довідково: Загальнодоступний інформаційно – довідковий ресурс (категорія 401.03).

