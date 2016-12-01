Про доходи від двох і більше податкових агентів за результатами 2016 року можна не звітувати

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 01.01.2017 р. розпочинається кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі — податкова декларація) і визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, і/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

З 31.12.2016 р. набирає чинності наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» від 15.09.2016 р. № 821, яким унесено зміни до форми податкової декларації, що запроваджується з 1 січня 2017 року.

Зокрема, в новій формі зменшено кількість додатків із 4-х до 2-х, змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від упровадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів із податку на доходи фізичних осіб.

У зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% і скасуванням пп. «є» п. 176.1 ПКУ в платників податку, які отримали доходи від 2-х та більше податкових агентів у розмірі, визначеному пп. «є» п. 176.1 ст. 176 ПКУ, за результатами 2016 року не виникає обов’язку щодо подання декларації.

