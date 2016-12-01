Оновлено Державний реєстр РРО

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що ДФСУ наказом від 14.12.2016 р. № 1019 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Водночас, втратив чинність Наказ ДФСУ від 28.09.2016 р. № 813.

Оновлений Державний реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена, в кількості 146 моделей (раніше було 145).

Окрім того, у коментарі до Довідника РРО звернуто увагу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з купівлі-продажу іноземної валюти, щодо можливості використання в господарській діяльності моделі РРО КСТ-В1 з версією внутрішнього програмного забезпечення В1-1.

