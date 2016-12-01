За вбивство дружини - 7 років тюрми

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури та залишив без змін вирок Герцаївського районного суду, щодо 37-річного буковинця, засудженого за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої)

Трагічний випадок трапився 17 липня 2016 року в м. Герца Герцаївського району Чернівецької області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Встановлено, що обвинувачений, перебуваючи в будинку своєї колишньої дружини, діючи умисно, в присутності їх спільного неповнолітнього сина, наніс потерпілій тяжкі тілесні ушкодження, від яких жінка померла.



Правоохоронцям вдалось з’ясувати, що суперечки між подружжям виникали систематично. Напередодні трагедії, 15.07.2016 зловмисник побив жінку через те, що вона відмовилась надати йому виплату з соціальної допомоги. Через день він знову повернувся до вказаної вимоги, проте, цього разу конфлікт закінчився трагічно.



Процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у даному кримінальному провадженні здійснювала Сторожинецька місцева прокуратура.



Герцаївський районний суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.



Утім, з рішенням суду чоловік не погодився, тож оскаржив його у вищій інстанції. У апеляційних скаргах він та його захисник просили суд пом’якшити покарання посилаючись на визнання вини та відсутність претензій.



Апеляційний суд Чернівецької області все ж таки підтримав позицію прокуратури та підтвердив, що висновки районного суду були обґрунтованими, а покарання – справедливим. За скоєння тяжкого злочину суд залишив остаточне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.



